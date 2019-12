Celades sonríe con el desalojo en la enfermería

Si hay un tema que trae de cabeza a Celades, superada ya su tormentosa llegada al banquillo del Valencia, es el de las numerosas lesiones que asolan a su vestuario en los últimos dos meses de competición. La enfermería ha llegado a tener hasta nueve inquilinos, casi el 50% de la plantilla. Los jugadores han tenido que forzar, casos como el de Kondogbia, Coquelin o Garay y Celades ha tenido que echar mano de futbolistas del filial en las convocatorias, incluyendo el debut ante el Villarreal del mediocentro Vicente Esquerdo.

El overbooking coincide de pleno con el distanciamiento entre el cuerpo técnico y el nuevo jefe de los servicios médicos del club, el Doctor Pedro López Mateu que, a petición del técnico, fue apartado de sus funciones en el primer equipo hace ya algunas semanas.

El equipo afronta el último escollo antes del parón de Navidad. En dos semanas afronta el derbi en Orriols ante el Levante, la final por la clasificación Champions en Ámsterdam ante el Ajax. Recibirá al Real Madrid en Mestalla y cerrará el año en Zorrilla ante el Real Valladolid.

Diakhaby se lesionó ante el Español en CornelláEFE

La semana arranca con buenas noticias para el técnico ya que la enfermería empieza a vaciarse, eso sí, a cuentagotas. Se han incorporado al trabajo con el grupo Cheryshev y Diakhaby, que llevaban algo más de un mes de baja por lesión. También se suma al trabajo, Jaume Costa que fue baja en el derbi ante el Villarreal tras lesionarse en el choque de la liga de Campeones ante el Chelsea.

|Entrenamiento VCF | ����



✅Cheryshev, Diakhaby y Jaume Costa se incorporan al trabajo con el grupo.



��kangin, Garay, Guedes, Kondogbia y Piccini



❌Ausencias Mangala y Sobrino



��Esquerdo y Javi Jiménez del filial. pic.twitter.com/pXfFoN9fnj — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) December 3, 2019

Costa regresaría ante el Levante mientras que, en el caso de Cheryshev y Dikhaby, los planes del cuerpo médico apuntan a la posible convocatoria ante el Ajax, sobre todo en el caso del central francés ya que para el encuentro ante los holandeses, Garay no estará por sanción. Precisamente el central es uno de los jugadores que engrosan actualmente la nómina de lesionados en el vestuario che. El central sufre una lumbalgia aguda y tuvo que viajar a Gijón para infiltrarse y poder jugar ante el Chelsea, pero tras el efecto analgésico que le permitió disputar los 90 minutos ante los ingleses, el dolor no remite y es de nuevo baja ante el Villarreal. Garay sigue trabajando en solitario en la Ciudad Deportiva y, aunque no está descartado, es seria duda para el derbi ante los granotas, lo que retrasaría su regreso hasta el choque ante el Real Madrid.

Otra de las dudas es la vuelta de Kondogbia. Coquelin ha tenido que forzar su regreso al césped y eso le lleva a acabar los partidos muy justo como se evidenció en el derbi ante el submarino. Celades cruza los dedos para poder contar con el centroafricano en el choque ante el Ajax pero los precedentes recientes de recaída hacen que, en este asunto, los médicos anden con una especial prudencia.

Siguen en la enfermería y complicado que vuelvan antes de finalizar el año, Gonzalo Guedes, Kangin Lee y Cristiano Piccini.