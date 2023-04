Cavani se queda solo para Elche

Al Valencia CF, con una evidente falta de gol, le crecen los problemas para la final del próximo domingo en el Martínez Valero. A las bajas confirmadas hace una semana por lesión de Thierry Rendall y Justin Kluivert, se sumaron este fin de semana las de Hugo Duro por acumulación de tarjetas e Ilaix Moriba por sanción. Pero no acaba hoy. Esta mañana se ha confirmado la lesión de Marcos André. El delantero hispanobrasileño sufre un problema en la rodilla y será baja ante Elche. Otro jugador de ataque que pierde Baraja. Podría pasar lo mismo con Castillejo, que hoy no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros en la Ciutad Deportiva de Paterna y es duda para el domingo. Ayer se le realizó una resonancia al extremo malagueño para descartar una microrrotura muscular. Desde el cuerpo médico del club no nos descartan que pueda llegar al partido del domingo, pero las mismas fuentes muestran preocupación y no están por la labor de arriesgar de cara al tramo final y lo mucho que se juega el equipo en estas nueve jornadas que restan de campeonato. Así que, es seria duda. Con este panorama, Cavani se queda como el único referente ofensivo del primer equipo en busca de la salvación en Elche.

Desde la llegada de Rubén Baraja, el equipo acumula cuatro goles a favor y diez en contra en ocho partidos. Siete puntos de 24 posibles fruto de dos victorias, un empate y cinco derrotas. La necesidad por ver portería es notoria y se ha venido demostrando en los últimos partidos. En especial en la figura de Cavani, quien no marca en LaLiga desde el 31 de diciembre ante el Villarreal CF y necesita volver a encontrarse con la portería rival. Primero como esperanza ofensiva del Valencia CF desde principio de temporada fruto de su trayectoria, pero también porque será el único efectivo puro arriba con las bajas de Kluivert, Hugo Duro y Marcos André para Elche. Samuel Lino podría volver a partir desde el once, más viendo que hoy Fran Pérez y Yunus Musah se han retirado hoy también antes de tiempo de la sesión.

Las alternativas de la Academia VCF

Baraja va a tener que recurrir al filial para completar la convocatoria. Hoy han trabajado con el primer equipo Mario Domínguez, Alberto Marí y Diego López. El primero ya lo hizo también en la sesión del lunes con los que no fueron titulares ante el Sevilla. Mario es un delantero granadino de la generación de 2004 que ya debutó la temporada pasada en Primera a las órdenes de Bordalás. Fue en Cornellà y también contó con minutos en la última jornada ante el Celta. Esta temporada no ha llegado a jugar con la primera plantilla pese a que ha entrado en la lista en los partidos ligueros ante Betis, Getafe y Barcelona. Este año acumula 19 goles con el Juvenil A en 20 partidos en División de Honor, mientras que en filial de Angulo acumula 53 minutos repartidos en ocho partidos.

Alberto Marí (Alicante, 2001) es el máximo goleador del Valencia Mestalla que pelea por lograr el ascenso a Primera RFEF. Son once tantos los que suma el ariete que ya fue citado con el primer equipo ante la Real Sociedad y Osasuna en casa. De los tres, Diego López (2002) es el único que ha contado con minutos este año en la primera plantilla. Fue en la tercera jornada ante el Atlético Madrid en Mestalla, lo que supuso su debut en Primera. Gattuso fue quien le dio la oportunidad. El ex de Barça, Madrid y Sporting acumula cinco tantos en 22 partidos con el filial, pese a que estuvo lesionado durante dos meses entre final del año pasado y el comienzo de este.