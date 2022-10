El Valencia tropieza en el estreno de Cavani como goleador

Valencia y Elche empataron en un encuentro de superioridad local en la primera mitad, tras la que el conjunto forastero, que llegaba como colista y con un nuevo entrenador (el argentino Jorge Almirón), reaccionó a partir del inicio del segundo periodo.



Al final, ambos equipos pudieron ganar, aunque el que más cerca lo tuvo en los últimos compases de juego fue el Valencia, ante un Elche replegado, pero al que atacó con más corazón que fútbol.



El partido dio comienzo con un dominio local insistente, que se prolongó a lo largo de todo el primer periodo ante un Elche ordenado, que cubría bien los espacios, pero que no encontraba la forma de salir al contragolpe.



Los ataques locales eran constantes y se prodigaban especialmente por la banda izquierda de la mano de Gayá y Samuel Lino, pero cuando el balón llegaba cerca de la meta de Edgar Badía faltaba acierto.



Sin embargo, una salida de puños de Mamardashvili tras una falta lejana, en la primera aproximación del Elche a la meta local, acabó en penalti al impactar el portero local en el rostro de Bigas, que se tuvo que retirar en camilla.

Mamardashvili no tuvo su díaLFP





Pere Milla no engaño al meta georgiano, pero marcó, lo que dio paso a los minutos más flojos del Valencia, aunque pronto la medular local con Nico, Almeida y Musah, retomó el mando del encuentro.



En una de las múltiples penetraciones de Gayá, un derribo de Josan dentro del área propició el segundo penalti de la tarde, Cavani no dio opción con su disparo y niveló el choque.



El Valencia insistió y en el sexto minuto de la prolongación del primer periodo, un buen centro de Almeida acabó en el 2-1 tras un impecable cabezazo de Cavani.



El encuentro llegó al descanso con ventaja del equipo que más había hecho para ir por delante en el marcador, lo que obligaba al Elche a ofrecer una imagen diferente en la segunda parte para puntuar en Mestalla ante un Valencia que ya no contó con su goleador Cavani tras el descanso por problemas en el tobillo.





Cavani volvió a su idilio con el golLFP





Asi fue. El Elche tuvo algo más de presencia en el segundo periodo, pero sin llegar a inquietar la meta local hasta que un impecable cabezazo de Pepe Milla estableció la igualada a dos en el minuto 65 tras un buen centro de Clerc.



El Valencia no había sido tan incisivo en el segundo periodo como en el primero y el partido se había puesto donde le interesaba al Elche. En el minuto 73 llegó la polémica con un gol anulado al equipo visitante al haber señalado el árbitro falta previa a favor del conjunto forastero en la acción que acabó en el fondo de la red del Valencia.



Ni el Valencia ni el Elche eran los de la primera parte. Los locales no iban como entonces y el Elche había superado todas ls carencias mostradas en el primer periodo.



El equipo local se había descompuesto, no encontraba la forma de hacerle daño a un Elche superior con y sin el balón. Daba la impresión de que el gol podía llegar a favor del equipo visitante, pero en los últimos diez minutos, con un equipo visitante atrincherado en su área, el dominio fue del Valencia, tan intenso como estéril.

Nico sustituyó con nota a Guillamón en el centro del campoLFP





Ficha técnica:



2 - Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Cömert, Gayà (Vázquez, m.87), Musah (Ilaix Moriba, m.74), Nico, Almeida (Lato, m.80), Kluivert (Fran Pérez, m.87), Cavani (Hugo Duro, m.46)y Samu Lino.



2 - Elche: Edgar Badía, Palacios, Roco (Gonzalo Verdú, m.67), Bigas (Diego González, m.28), Clerc, Josan (Nico, m.46), Collado (Ponce, m.46), Mascarell, Raúl Guti, Tete Morente y Pere Milla (Quina, m.79).



Goles: 0-1, m.29: Pere Milla, de penalti. 1-1, m.41: Cavani, de penalti. 2-1, m.45+6: Cavani. 2-2, m.65: Pere Milla



Árbitro: Pulido Santana (comité canario). Amonestó por el Valencia a Mamardashvili (m.25), Cömert (m.37) y Musah (m.72) y por el Elche a Palacios (m.36), Josan (m.40), Nico (m.68), Pere Milla (m.78), Edgar Badía (m.88) y Tete Morente (m.95)