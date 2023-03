Cavani está de vuelta

La buena noticia que supuso la victoria ante Osasuna, viene acompañada de buenas noticias para Baraja desde la enfermería. Recuperados para la causa, Gayà y Nico, piezas fundamentales para el tramo final del campeonato, regresa ahora el delantero Edinson Cavani. El uruguayo se lesionó en el minuto 13 del choque en Mestalla ante el Athletic de Bilbao el pasado 11 de febrero. Sufrió una microrrotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y su tiempo de recuperación se estimó en torno a las tres o cuatro semanas de baja.

Cumplida la cuarta semana de recuperación en Paterna, ayer ya trabajó en el césped con balón y con el resto del grupo, incluso el futbolista publicó en sus redes sociales, la alegría de estar de vuelta y disponible para la convocatoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Baraja podrá contar con el goleador en el MetropolitanoVCF





Cavani sigue siendo el máximo artillero del equipo con siete goles (cinco en Liga y dos en Copa) y su olfato en el área se antoja fundamental en las trece finales que restan al Valencia hacia el objetivo de la permanencia.

El charrúa se ha perdido un total de once partidos de las veinticinco jornadas disputadas. Llegó tarde y lesionado del tobillo, con lo que no fue inscrito hasta la quinta jornada del campeonato ante el Celta. A partir de ahí, fue siempre titular hasta que volvió a lesionarse del mismo tobillo ante el FC Barcelona en la jornada doce. No jugó ante Betis y Real Sociedad y luego se marchó con Uruguay a la cita mundialista en Qatar.

El uruguayo quiere volver al gol para ayudar al equipoVCF





De vuelta a la competición doméstica, Cavani volvió a recuperar la etiqueta de indiscutible para Gattuso y, más tarde, para Voro. Pero llegó la lesión ante el Athletic, con lo que se ha perdido los cuatro siguientes encuentros (Getafe, Real Sociedad, Barça y Osasuna), los cuatro con Baraja en el banquillo así que, todavía no ha jugado a las ordenes del técnico vallisoletano. Hugo Duro ha cubierto su baja y, aunque negado de cara al gol, el esfuerzo del getafense ha sido indiscutible. Ahora, el entrenador decide, y parece que los galones y el olfato goleador de Cavani, es algo de lo que no puede prescindir un Valencia tan necesitado. Así que, en su regreso y con toda la semana por delante para trabajar con el equipo, la vuelta del uruguayo apunta al equipo titular ante los de Simeone con la única voluntad de puntuar en la visita al estadio colchonero y dar continuidad a la revitalizante victoria ante Osasuna.