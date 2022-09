Cavani: “Sentía algo especial cuando se habló de venir al Valencia”

El delantero uruguayo Edinson Cavani explicó este viernes en su presentación como jugador valencianista que ha vivido un periodo que no ha sido tan fácil para él, ya que "tenía que tomar una decisión muy importante y cuando se habló del Valencia siempre sentía algo especial”.



“Decidí venir a este club porque es un club grande, ese es el primer motivo por el que decido venir aquí. Tenía en mi cabeza al Valencia más allá de que el fútbol es como es y de que puedan aparecer ofertas. Sé que también es una gran ciudad y una afición que vive mucho el fútbol, por eso iba sintiendo que el lugar para venir a dar todo era aquí”, dijo.

El internacional uruguayo explicó, sobre su estado físico que se siente bien y con muchas ganas, aunque debe seguir el proceso de adaptación al trabajo.



“Desde mi última participación en los partidos amistosos con la selección no he vuelto a jugar. Estaba entrenando con la selección en Uruguay, pero al no entrenar con un grupo grande y no tener ese ritmo siempre lleva un poco agarrar la forma física”, reflexionó.

Cavani no ha querido precisar cuándo estará listo





Cavani agregó que “uno sabe que tiene una carrera detrás, una edad, una experiencia, y hace que se creen expectativas, pero solo deseo estar lo antes posible en el campo y agarrar buena forma física. Haré todo por devolverle al club y a la gente la confianza y las ganas de que yo esté aquí”.



El jugador no quiso hablar de los tiempos para volver a jugar, ya que “hay que respetar un proceso en el que entran entrenadores y médicos, pero mi voluntad es estar lo antes posible. Esa emoción y ese deseo de jugar te pueden jugar en contra”. “El otro día en la grada tenía muchísimas ganas de jugar, pero hay que buscar la mejor forma para estar dentro de la cancha lo antes posible. Estoy para trabajar aquí, para dar lo mejor de mí y trabajo para estar al máximo, si no es así, me hubiera ido a mi casa. Me gusta competir siempre al máximo, trabajaré para estar a tope”, reiteró.

