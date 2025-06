Caso Agirrezabala: un acuerdo incondicional

La llegada de Julen Agirrezabala al Valencia CF está cerca de producirse. El acuerdo con el cancerbero del Athletic de Bilbao está cerrado y a falta de que los clubes se pongan de acuerdo en los últimos detalles de una negociación que lleva en marcha un par de semanas.

El jugador tenía claro que quería activar la cláusula que figura en su contrato por la cual el club de San Mamés estaba obligado a dejarle salir cedido si así lo pedía el futbolista. Julen sabe que la Liga y Champions serán para Unai Simón y, por eso, quería buscar minutos fuera. Con interés de varios equipos, ha sonado Sevilla, Español y Rayo, además del Bournemouth de la Premier, pero el donostiarra prefiere Mestalla, y más después de hablar con Carlos Corberán hace ya algunos días.

La clave sigue estando en la opción de compra que el Valencia CF quiere incluir. El Athletic no quiere, en ningún caso, desprenderse del portero y, por eso, si incluye una opción de compra no obligatoria, será con una tasación elevada. Se habla de 15 millones, que a lo que el club de Mestalla, evidentemente, no llegaría. Pero este hándicap no va a suponer, según nos cuentan fuentes de la negociación, un impedimento para que el jugador acabe jugando en el Valencia CF. Si la opción de compra es alta o inasequible, se optará por la fórmula de una cesión, que fue el planteamiento de inicio.

VCF Julen en un partido en Mestalla

Por eso se habla desde dentro de 'pequeños detalles' para que se cierre la operación que acabe vistiendo a Agirrezabala con la camiseta valencianista. El vasco jugó el año pasado un total de 29 partidos con el conjunto bilbaino. Catorce en Liga, ante la operación de muñeca de Unai Simón, y trece partidos de la Europa League ya que Ernesto Valverde le dio la competición europea. Además de dos encuentros de la Copa del Rey.

La llegada Agirrezabala empuja todavía más hacía la puerta de salida a Dimitrievski que, tal y como adelantó Deportes COPE Valencia, escucha ofertas y parece decidido a salir sabiendo que la camiseta de titular, tras la salida de Mamardashvili, no será para él. El macedonio está contrariado con la decisión del club cuando tenía asumido que la marcha del georgiano, le acreditaba para hacerse con el 1 del Valencia CF. Si finalmente sale, el club tendrá que decidir si se queda con Rivero como segundo portero tras su cesión al Albacete o acude al mercado para buscar un segundo portero. El puesto de tercero, vacante tras la despedida de Jaume Domenech, se lo pelearán, en principio, dos chavales de la cantera, Vicent Abril y Raúl Jiménez.