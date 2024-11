Carlos Giménez: "Pasé dos días sin saber nada de mis padres"

Carlos Giménez es natural de Sedaví, allí ha vivido hasta que hace dos años el fútbol le llevó, primero a Salamanca, para jugar en el Unionistas, y el verano pasado, a Madrid, para fichar por el filial del Atlético de Madrid. Pasó por Paterna, pero donde creció fue en la cantera del Levante UD, club con el que llegó a disputar dos partidos con el primer equipo. La tragedia de la DANA le pilló lejos de casa, pero en cuanto pudo se acercó a su casa a echar una mano.

Se vino nada más acabar el derbi de filiales entre el Atlético de Madrid, su equipo, y el Real Madrid Castilla, para ayudar en su pueblo natal, Sedaví...

Sí, llevaba desde el martes por la noche sabiendo cómo estaba el panorama, el club me preguntó por la familia y amigos y que estaban siendo afectados y decidieron darme dos días libres para poder ayudar en todo lo posible. No había AVE ni aviones, me tocó coger el coche y fui para allá con varios amigos y un primo y como se pudo llegamos porque las carreteras estaban mal. Llegamos el sábado por la noche.

¿Qué es lo que se encuentra cuando va llegando a Valencia?

Al llegar me encuentro las carreteras ya cortadas en Buñol y llenas de escombros y coches. En Sedaví ves el desastre que habías visto en los vídeos pero es más impactante porque son las casas de tus amigos, donde te has criado, donde has jugado al fútbol y has ido al colegio.

¿Tiene la sensación de que se habla menos de Sedaví que de otras poblaciones?

Se habla poco de Sedaví porque es uno de los más pequeños, tengo familia que ha perdido negocios y coches. Están jodidos mentalmente porque es una situación dura, porque no avanza la cosa, va muy lenta. De salud estamos bien, pero mentalmente no estamos en un buen momento ni ellos ni yo.

¿Qué le dice su familia de cómo están viviendo estos momentos tan duros?

La familia me dice que va todo bien, no me quieren preocupar porque desde aquí no puedo hacer nada. Me dicen que va todo bien, pero sabemos la situación que hay. Hay que tener paciencia y ayudarnos entre todos.

De todo lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que más rabia le ha dado?

Lo que más rabia me dio es estar lejos y no poder ayudar a mi familia y amigos. Esos dos días que estuve sin saber de mis padres hasta el jueves, entra la rabia, tristeza y frustración. Pasas por la puerta del colegio, vas al campo donde has jugado, lleno de fango, destrozado…

Ver la reacción del Atlético de Madrid, que envió 55 toneladas de material y comida, como valenciano, le hará sentirse muy orgulloso de cómo ha actuado su club, ¿no?

El Atleti es un club muy grande, humano, acogedor, solidario y ya se ha visto en esta situación. Desde el primer momento, sabiendo que soy de allí, me preguntaron, directiva, entrenadores, jugadores que si necesitaba algo, que si me tenía que coger días libres, me los cogiera. Hoy mismo Fernando Torres, mi entrenador, me estaba diciendo que la familia es lo primero, que si necesitaba más tiempo para tener la cabeza bien, que tranquilo. Desde el primer día se está viendo como es este club de humano y solidario. Además, mira Marcos Llorente, del primer equipo, que se fue a Valencia a llevar material y a ayudar. Yo no hablé con él, aquella semana no estuve con primer equipo, pero demostró que es muy buena persona.

¿Será un reto que esto no se olvide cuando pase algo de tiempo, mantener la necesidad de ayuda vigente?

Claro, nosotros, los futbolistas, somos muy conocidos, aunque no es mi caso. Jugamos para la gente y eso hace que se nos conozca mucho... a mí, por ejemplo, me ha escrito mucha gente de Valencia y de fuera, para ofrecerme ayuda de todo tipo para los afectados. Y eso sí que con el fútbol lo podemos conseguir, porque con el fútbol tenemos mucha visibilidad.

Puede pensarse que primero hay que solucionar muchas cosas antes de que se reparen los campos de fútbol y se vuelva a poder jugar. Usted es futbolista, pero también afectado, no sé cómo ve esa doble vara de medir...

Lo primero son las vidas, y en eso hay que pensar. Pero el fútbol también le da la vida a miles de personas: adultos, aficionados, profesionales, entrenadores, niñas y niños que juegan. Creo que el fútbol también se tiene recuperar al cien por cien lo más rápido posible.