Carlos Clerc: "Venir al Levante es un gran paso hacia delante en mi carrera"

El lateral catalán llega orgulloso por el trabajo realizado en Pamplona y satisfecho tras haber aportado su granito de arena en la vuelta a Primera División del conjunto rojillo. Carlos Clerc llega procedente de Osasuna y firma con el Levante UD para las próximas tres temporadas.

P:¿Qué tal tu aterrizaje en el Levante, era como te imaginabas?

R: Bien, mejor de lo previsto. Desde Pamplona un compañero me informó que era un buen club y una gran ciudad. Las primeras semanas han sido muy buenas y con grandes compañeros que me han acogido fantásticamente y esto es perfecto para trabajar.

¿Le peguntaste a Rubén García, no?

Al final, todos hacemos lo mismo. Rubén me informó de cosas muy buenas como la ciudad y el club. No iba mal encaminado de lo que me he encontrado al llegar a Valencia.

¿Desde cuando sabes que ibas a jugar en el Levante?

Bueno, desde que quedé libre en enero y lo mejor para mí era cerrar mi futuro a partir de febrero. Ambas partes lo hicimos muy bien, con la máxima profesionalidad, tanto Osasuna y el Levante, y en mi caso intenté hacer mi trabajo correctamente hasta el final y todo salió bien.

Jugaste 40 partidos en la pasada camapaña. ¿Llegaste a arrepentirte en el momento de los festejos del ascenso?

No, yo no me suelo arrepentir mucho de las decisiones que tomo. Siempre pensando en mi familia, en mi entorno y creo que es un paso hacia delante para mi carrera. Un nuevo reto, una ciudad nueva. Tenía muchas ganas de empezar y lo tomo como algo buena dejar a Osasuna en Primera. Y haber podido celebrar mi último partido con la celebración en el estadio.

No debutará este año en primera división. Un partido con el Espanyol y 25 con Osasuna y todos tenemos en la cabeza el partido entre el conjunto navarro y el Valencia. ¿Ese partido lo tiene grabado, no?

Fue un partido muy especial. Era mi primer partido despues del parón de Navidad con nuevo entrenador. En ese encuentro me salió todo. Después de que ellos fallaran un penalti y anotar un gol en el minuto 92. Fue un día para recordar y coger un poco de peso en la categoría.

¿En qué posición te ves jugando?

A lo largo de mi carrera he tocado en muchas posiciones por la banda. Tanto lateral, carrilero e incluso, interior. Creo que esas características las tenemos y creo que podemos aportar tanto en defensa y en ataque.

Villarreal, Murcia, Cartagena...¿Qué sensaciones tiene el equipo en esta pretemporada?

Después de un parón de verano, estos partidos son para asimilar, coger ritmo, conocer a los compañeros y asentar los cimiento para entender el estilo que tendrá el equipo todo el año. Paso a paso para llegar bien al primer partido frente al Alavés.

¿Hay algún partido que te apetezca jugar más que el resto del calendario?

Osasuna o Español. Los equipos donde he estado, donde tienes familia y ellos tienen más facilidades para que te puedan ver y estos sitios siempre los tienes marcado con un círculo porque son especiales.