Carlos Álvarez ve con buenos ojos su renovación hasta 2029

La voluntad del Levante UD estaba clara desde que en junio, nada más cerrar el ascenso a Primera División, el CEO y propietario del club, Pepe Danvila, confirmó en Deportes COPE Valencia que quería ampliar y mejorar el contrato de Carlos Álvarez. Pues según ha podido saber COPE, el deseo del futbolista andaluz es idéntico y se ha mostrado muy receptivo a la hora de escuchar la propuesta del Levante UD.

Las primeras conversaciones entre las partes ya se han producido para que Carlos Álvarez siga vistiendo la camiseta del Levante UD hasta 2029, pero, de momento, todavía no hay avances significativos en cuanto a la mejora del contrato del jugador, que debe ser correspondido con su importancia en el césped.

Otro escollo que deben salvar las partes es la nueva cláusula de rescisión que se establecerá en el contrato del talentoso futbolista, que ahora acaba en 2027 y se estiraría dos años más. La libertad de Carlos Álvarez cuesta hoy 25 millones de euros y el Levante UD querrá protegerse y elevar esa cifra. El entorno del andaluz, por su parte, asume que una revisión de contrato implica una subida de la cláusula, pero que ésta no se puede ir mucho más allá de esos 25 kilos.

Y el Sevilla FC, atento a su porcentaje

En cualquier operación que esté inmerso Carlos Álvarez el Sevilla FC tiene algo que decir. Mantiene el 40 por ciento de sus derechos hasta final de este 2025 y la cifra se reduce al 30% a partir de 2026. El Levante UD, como desveló COPE, ya intentó negociar con el club hispalense llegar a un acuerdo económico por ese porcentaje cuando el Benfica se interesó en agosto por Carlos. El Sevilla FC se negó y ahora, según distintas fuentes, entiende que en el caso de que el jugador amplíe su contrato hasta 2029 mantendrá también el 30 por ciento de una posible venta durante el tiempo que Carlos Álvarez juegue en el Ciutat de València.