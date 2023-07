Canós se queda en tierra y no viaja a USA con el Brentford FC

El Brentford FC ya está en Estados Unidos para disputar la Premier League Summer Series y ha viajado sin Sergi Canós, tal y como ha podido saber Deportes COPE Valencia. El conjunto inglés va a disputar tres amistosos en suelo americano entre el 23 y el 30 de julio y en ese ciclo de partidos no cuenta con el extremo valenciano.

La situación de Canós apenas ha variado en los últimos días. El jugador tiene contrato en vigor con el Brentford FC hasta 2024 y como adelantó COPE el pasado 23 de junio es la opción número uno para el Valencia CF para reforzar los costados del ataque de Rubén Baraja. El club británico exige, de momento, alguna compensación económica por el futbolista, mientras que el Valencia CF aspira a cerrar el fichaje de Canós sin abonar traspaso alguno.

