Sergi Canós cerca de fichar por el Valencia CF

Sergi Canós Tenés (Nules, Castellón, 2 de febrero de 1997), está a punto de convertirse en la segunda incorporación del Valencia CF de cara a la próxima temporada. Tras ejercer la opción de compra por el central turco Cenk Özkacar, la dirección deportiva del club está ultimando los detalles para abordar la contratación de Sergi Canós, tal y como hemos avanzado este mediodía en Deportes COPE.

Se trata de una incorporación marcada en rojo dentro de las muchas prioridades que tiene la plantilla, ya que Canós puede actuar tanto de extremo diestro como partiendo desde el perfil contrario, una demarcación que Rubén Baraja necesita reforzar tras las salidas de jugadores de banda como Justin Kluivert, Samu Lino o incluso Toni Lato... y con Samu Castillejo o Yunus Musah en la rampa de salida. La polivalencia de Canós hace que también haya actuado como carrilero.

El castellonense se hinchó a meter goles en InglaterraEFE





Este interés por Sergi Canós viene de lejos. De hecho, el propio futbolista reconoció el interés del Valencia CF en hacerse con sus servicios en el pasado mercado de invierno. “Sí, hubo oportunidad. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría jugar en el Valencia, no obstante la situación en la que están es muy complicada. Tendrían que cambiar muchas cosas para que yo pudiese ir. A ver, yo… No quiero decirlo así pero es que es así: yo me muero por jugar en el Valencia, es la verdad. Por una vez en mi vida quiero ser transparente porque yo en Navidad hubiese hecho muchos esfuerzos por jugar en el Valencia. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no dependen de mí”, aseguró Canós en Relevo.

Declarado valencianista de nacimiento, Canós se marchó a La Masía para formarse en el FC Barcelona. Años más tarde, en su primer año como juvenil, su destino fue Inglaterra. El Liverpool FC apostó fuerte por él e incluso, llegó a entrenar varias veces y hasta jugar con el primer equipo junto a Luis Suárez o Steven Gerrard.

Su valencianismo queda acreditado desde la cuna





En 2016 se marchó cedido al Brentford FC para jugar en la segunda división inglesa, marcando siete goles. Un año más tarde, fue traspasado al Norwich City FC, donde no le fueron bien las cosas. De nuevo el Brentford FC se cruzó en su camino y, en 2017, acometió su contratación para tenerlo en propiedad. En total, ha jugado 37 partidos en Premier League, anotando tres goles. En Championship acumula 192 partidos y 30 tantos anotados. Este pasado mercado de invierno, se marchó cedido a Grecia para jugar en Olympiacos.

Según ha podido saber COPE, el Valencia CF negocia con el Brentford FC su fichaje, poniéndole al futbolista un contrato de larga duración. Allí, en Inglaterra, termina contrato en junio de 2024. Con Sergi Canós el acuerdo es total y faltan unos flecos con el conjunto inglés para poder cerrar la operación de manera definitiva.