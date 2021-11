Cañizares: “Es una prostitución de un club de fútbol con historia y sentimiento”

Hace cuatro años que falleció Jaume Ortí.

Mucha pena. Cuando hablamos de personas que tienen un corazón grande, que no saben hacerle el mal a nadie. Y que a lo largo de su estancia en el Valencia lo único que han hecho es unir a todos. Trasladarnos un sentimiento y un honor por el equipo. Cuidar a todo el mundo. Saludar siempre que le ves. Levantar la cabeza y dar un abrazo. Gente buena. La gente buena debería irse lo más tarde posible. Le echamos de menos, claro que sí.

Orti levanta la copa de la Liga con Santi Cañizares



Qué recuerdo tiene.

Yo tuve un desencuentro tremendo con él. Lo más trascendente que yo tuve con él, desgraciadamente fue un desencuentro. Fue el segundo encuentro de Liga. La temporada en la que llegué, 98-99. Acababa de llegar. Perdimos un partido en Valladolid. Entonces como vicepresidente, dijo que el equipo no le había gustado, que Cañizares había estado nervioso… llevaba razón. No habíamos hecho un buen partido, perdimos. Al día siguiente, yo salí y dije: si vamos a tener aquí, la crítica pública, diariamente, cada vez que perdamos un partido, apaga y vámonos. Nada más y nada menos que por un vicepresidente. Al día siguiente, me pidió perdón. Le dije que no se preocupara. Ya está. Ese desencuentro podía haber sucedido, sin tener continuidad o que una persona buena y humilde como él, hiciera por solucionarlo para que no dejara ningún tipo de huella. Así pasó. A partir de ahí siempre tuvimos una buena relación porque era imposible llevarse mal con él. Nunca tuvo la intención de hacerle mal a nadie. Ese tipo de personas es imposible que tengan enemigos.

El inefable baile de Joey Lim



No sé qué le pareció el baile de Joey Lim.

Me genera tristeza. Es una prostitución de un club de fútbol, con una historia, un sentimiento y efecto social tremendo en la ciudad de Valencia. Y me produce tristeza, claro que sí. Desgraciadamente, no me sorprende. He sido crítico incluso antes de que llegaran. Asumiendo incluso que me podía equivocar. Y que podía ser la panacea la llegada de un inversor de Singapur, con altavoces aquí en Valencia, porque él no hablaba, diciendo que iba a regar esto de dinero y que íbamos a ser más grandes que la leche. Porque resulta que, el dinero, que lo puede uno regalar. La gente rica, suele ser rica, porque no lo gasta, sabe crearlo. No sé cuántos para fichajes. No sé cuántos para la deuda. Y no sé cuántos, y no sé cuántos. Me generaba desconfianza. Tampoco pensaba… Por muy crítico que fuera en aquel momento, era muy pesimista. No me gustaba la poca transparencia, los vídeos con títulos, las cartulinas. Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, los encargados de vender el club, se estaban posicionando permanentemente, en una de las candidaturas, no me gustaba. Eran juez y parte. Las condiciones luego fueron otros. No me gustaba nada. No podía imaginarme, ni ser tan pesimista, que íbamos a llegar a esta prostitución que el Valencia CF sufre.

Amadeo Salvo y Aurelio Martínez.

El que tiene memoria no se olvida. Y al que de verdad le ha dolido esto, no se ha podido olvidar de quiénes han sido los que han provocado esto. Es verdad que hay mucha gente que se dejó llevar por el populismo y el verso de ellos dos. Y ahora le cuesta de alguna forma, que esa ilusión que le generó el discurso de Aurelio y Amadeo no sea realidad. Y ahora le cuesta reconocer que se había equivocado plenamente cuando salió a la calle a vitorear esa película. No tenemos esa humildad para reconocer que nos habíamos equivocado en aquel momento. Preferimos radicalizarnos que reconocer que aquello era una mangarrufa en toda regla.

El presidente de LaLiga Javier Tebas



Se vuelve a juntar el valencianismo contra la gestión de Lim. 11 de diciembre.

Siempre es bueno reivindicar, dar a conocer, dar luz y que haya un trabajo mediático sobre lo que está sucediendo. Porque mucha gente no lo sabe. En Valencia sí lo sabemos ya. Nos ha costado siete años. No lo hemos sabido a la primera. En otros sitios no saben nada. O se imaginan que por algo estará así el Valencia, algo no estarán haciendo bien. Pero no tienen ni idea de todo lo que está pasando aquí. Está bien que este tipo de marchas tengan su influencia mediática. Yo creo que, la solución no viene por vender el club. Porque el que lo tiene, si no lo quiere vender, no lo va a vender. Y a mí no me consta que lo quiera vender. No le da la humildad, ni un ápice de dignidad para eso. Casi antes prefiere que esto esté en quiebra. No tengo confianza en él. La solución está a través de la vía judicial, acreedores, políticos… pero ya estoy viendo también que los políticos están bastante laxos. Les da mucho miedo el Valencia y todo lo que toquen del Valencia lo van a hacer de puntillas. Y la otra solución, que es algo que tampoco puedo entender, es por qué LaLiga se posiciona siempre a favor de esta gestión. Cuando saben perfectamente, Tebas sabe perfectamente, el desastre que es esta gestión. Porque él mismo llamó a filas a Peter Lim y le dijo: oye, pon ahí un gestor profesional, aquí tienes el nombre: Mateu Alemany. Sería necesaria una presión de la Liga de Fútbol Profesional. Y no solo no la está habiendo sino que le parece bien. Quizá haya intereses cruzados que hagan que LaLiga no tome partido en esto. Cuando tomó partido, convenció a Peter Lim que hacía falta una gestión profesional. Si las instituciones no se mueven, la gente está muy bien que lo haga. Yo animo a protestar por lo que creemos que es justo. El Valencia necesita el cariño de las instituciones. De todas las instituciones: las políticas y las deportivas.

Murthy y Ribó



¿Le sorprendió la prórroga de la ATE?

No, no me sorprendió. Desgraciadamente no. Es política. A mí me sorprendería que te dieran a ti una prórroga. O a mí. O a cualquier ciudadano. Que se la den a una institución. Porque hacerle cumplir la ley, puede repercutir, en nuestros votos, despacito y con cuidado. Esto es política. Si alguien espera algo de los políticos en 2021, que se siente tranquilo. Todos sabemos, que en 2021 en España, los políticos miran por lo suyo y luego por los demás. Los que están en el poder quieren que no pase nada, para así mantenerse en el poder. Y tocar el Valencia es hacer mucho ruido.

¿Se ha planteado o le han planteado entrar en alguna de estas plataformas?

No. A mí me pidieron en su momento, ‘Espíritu del 86’, explicándome su movimiento noble, sin ningún interés de controlar el club. Gente con edad, todos con cierto prestigio en la ciudad de Valencia, que por honor y por historia, que les habían hecho valencianistas sus padres y sus abuelos y querían crear un frente para que sintiera un poquito de vergüenza Meriton. Yo firmé ese manifiesto con ellos porque consideré que era una causa noble. He delegado mis acciones a Libertad VCF, porque creo que es la única plataforma que las está agrupando. Tampoco tengo mucha fe, porque en cualquier momento puede haber una ampliación de capital y ese hipotético 5% quedase en un 0’5%. No tengo mucha fe pero sí valoro el trabajo que hacen. Y sí estoy orgulloso de que por lo menos no estén sentados en el sofá con la manta.

Bordalás dando órdenes



De lo deportivo qué dice.

Estamos ahora mismo en lo mejor que podríamos estar. Con un entrenador capacitado, que mantiene a su equipo compitiendo, entusiasmado, dando lo que tiene. No pasamos más vergüenza de lo normal. Porque para mí es pasar vergüenza ver al Valencia en estas posiciones cuando siempre lo he visto arriba. Si nos trasladamos a hace 20 años, veríamos a ver si no pasábamos vergüenza. Pero con el pasar de los años hemos ido tolerando la vergüenza. Esto lo único que puede hacer es que no sea un cataclismo. Es lo que están consiguiendo jugadores y entrenador. Yo siempre he defendido que un club sin gestión, a lo largo de los años, no hay historia ni prestigio que lo sostenga. Cada año vemos que se va deteriorando. Esto es tremendamente peligroso porque no veo final y no veo final porque no veo el apoyo de las instituciones.