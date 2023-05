Cañizares y sus recuerdos en Mestalla: "La gente en Valencia es fiel"

Santi Cañizares, leyenda del Valencia CF y comentarista COPE, se ha pasado por Deportes COPE Valencia para recordar todas sus vivencias en Mestalla el día antes de que se cumpla el Centenario del estadio.

Hace 19 años de la UEFA de Göteborg

“No estaba el campo lleno, pero ganamos, que era lo importante. No estaban bien las conexiones y nos comimos entradas. Nos aterrorizaba Drogba. Sobre todo a Pellegrino que tenía más miedo del campo, luego no era así en el césped. Veía demasiada tranquilidad antes de jugar una final porque veníamos de ganar la liga. Hicimos un plan El Flaco, Ayala y yo. Yo tenía que hablar inglés con Drogba diciendo que era buenísimo para que se ablandara un poco. Pellegrino me decía que un poco más. Ayala dijo que no le iban a expulsar en el primer minuto si le pegaba un codazo y así fue. Luego lo recordé con Drogba en Ibiza”

Hace 15 años de su despedida del VCF

No fue el mejor día, pero algún día tenía que llegar. Aquella temporada se notaba la mano de una gestión lamentable como la de Soler. Hemos tenido buenos y malos gestores. Cuando ha tenido buenos ha ido bien el club. Nunca lo entendí. Tenia un año más y me pagaron para que me fuera. Si hubieran tenido dos o tres porteros mejores que yo… Si hubieran tenido a Casillas… pero no era el caso. Soler hizo muchas de esas

445 partidos, 10 temporadas y 8 títulos con el Valencia CF ¿Qué recuerdo tiene de Mestalla?

Mis primeras experiencias fueron como rival. Uno elige la profesión para jugar en campos así, era jugar en la élite. El ambiente siempre era bueno y el césped perfecto. Como rival te gustaba jugar en Mestalla. Cuando formas parte del entorno porque eres uno más, hemos disfrutado mucho. Tuve suerte de formar parte de un equipo muy bueno, Mestalla nos daba homenajes increíbles. Para mí el día más bonito fue el Centenario, porque no esperas que 12 años después te recordaran con ese cariño. Cuando no das la talla tiene sus consecuencias en Mestalla. Pero los 10 años que estuve tuve la suerte de que se nos diera bien, vivimos noches increíbles.

Cañizares levanta LaLiga en MestallaFoto: Superdeporte





Peor momento en Mestalla

Cada vez que perdía, lo pasaba mal y pasaba una semana mala. Y en tu campo tienes mas responsabilidad. Lo peor que he vivido es perder partidos. No me preocupaba la critica. ¿Exigente? La gente en Valencia es fiel. Esa condición la tiene Mestalla. Perder era un trauma. El camino al vestuario era durísimo. El día que nos golea el Inter, o ante el Chelsea o ante la Roma.

¿Va a Mestalla el domingo?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estoy invitado a ir a Mestalla porque el club ha invitado a los 25 jugadores con más partidos. Estaré comentando en COPE desde casa y no puedo asistir. Agradezco al club que se acuerde de las leyendas, pero también espero que anuncien que se marchan y el club vuelva a ser serio y formal. Una vez acabada la fiesta, la alegría sería que se marchara y pudiéramos competir al nivel histórico.

Cañizares en su despedida de Mestalla





¿Qué espera del Valencia-Real Madrid?

Firmo el empate, nos pondría con 38 puntos y nos acercaría al objetivo de la permanencia. Me entristece decirlo, pero nos hemos visto en peores hace un mes. Cuando veo a la gente tan contenta por ganar un partido en Vigo o ante Osasuna, lo entiendo por el sufrimiento, pero hemos tocado fondo. He salido de Mestalla pitado por empatar a cero ante el Madrid peleando la liga y le han zarandeado el coche a Cúper. Peleamos ahora por necesidad, no por el lujo. Yo también celebro, pero luego digo donde hemos llegado.