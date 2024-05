Cañizares, sobre su hijo Lucas: "Su deseo es jugar en el Valencia CF"

Santi Cañizares ha sido protagonista hoy en Deportes COPE Valencia para analizar la actualidad del Valencia CF, la situación en la portería tras la lesión de Jaume y su faceta de representante de su hijo Lucas, cancerbero del filial del Real Madrid esta temporada.

Cañizares como padre y representante de su hijo Lucas

Tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien para que no salga perjudicado. No lo merece, merece que le salgan bien. Me preocupa no estar a la altura, pero me pasaba también en la portería. Es petición suya, pero si no estoy a la altura tendré que decirle que no estoy capacitado.

¿Se lo imagina defendiendo la portería del Valencia CF?

Es su deseo desde que está al Madrid. Es valenciano, nació cuando ganamos la primera liga. 10 de mayo. Tuve que salir de la concentración para ir al hospital, conocer a mi hijo y volver a la concentración. El VCF nunca la ha querido. Él lo lleva muy dentro al club. Con 12 años Madrid y Barça se interesaron por él y me preguntaba por el Valencia CF, pero yo le dije que no habían llamado. Yo con 7 años le llevé a Alboraya porque estaba cerca de casa. Yo vivía en la Patacona. Empezó a formarse y fue alguna vez con la Valenciana. El que más interés puso fue el Madrid. Me haría mucha ilusión pero nunca ha existido. No me imagino a él diciendo que no al VCF. No se baraja porque nunca ha habido ningún contacto ni deseo.

¿Cómo ve la situación de la portería del Valencia CF?

Tienes a Mamardashvili con contrato que es un gran portero. Es un problema grave si lo quieres poner en el mercado. Si lo vendes necesitas mínimo un portero. De momento hace falta un número 1 si sale él. Pero no le viene de repente. Lo vendrá manejando la dirección deportiva y el entrenador. No me creo que haga una mínima incorporación y no descarto que sean dos. La sorpresa es que Jaume se ha lesionado, no que pongas a Mamardashvili en el mercado. En esta economía de guerra hay porteros que acaban contrato y seguro que serán esos lo que están tanteando. No descarto una segunda incorporación, veremos qué pasa con Rivero y si Jaume no puede empezar la temporada.

¿Se ha pinchado el globo de Europa?

El aficionado tenía mucha ilusión de estar en Europa. Estaba en el corazón del aficionado. Lo lamento sobre todo por eso, la gente se merece más de los que el VCF le ha podido dar. Si analizas, ya sabes que el año que viene mejor en la portería no vas a ser. Igual sale uno bueno, quién sabe. Uno se imagina que cada año o mejoramos lo que tenemos o difícilmente lo vas a encontrar en el mercado a bajo coste. Es posible que mejoren porque son jóvenes y están bien entrenados, pero la exigencia de competir domingo-jueves es muy distinta. En la primera fase de la liga que el VCF compitió entre semana y las cosas no fueron bien. Se notó que no había fondo de armario. Si pensamos ‘no hay mal que por bien no venga’, no vamos a Europa, pero los jugadores pueden crecer tranquilos y podemos hacer una buena liga. Si vendes, igual no siempre aciertas. Y si no aciertas dónde vamos a estar. Y si no acertamos, mejor no estar en Europa para poder quedar mejor en liga.

¿Qué tres jugadores considera la columna vertebral del equipo?

Mamardashvili, es fundamental un portero de su talento. Con que veas los resúmenes lo sabes. Me gustaría también Pepelu, siempre disponible y siempre jugando entre bien y muy bien. Nunca desentonando. El tercero lo tengo más abierto, pero yo creo que Mosquera porque es joven y es una posición cara, o Diego López, que es una proyección más sostenida que la de otro compañero. Si yo fuera director deportivo de otro equipo yo iría a por ellos de cabeza, pueden jugar ya en cualquier equipo.