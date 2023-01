Cañizares: "Pongámosle la cara roja a Peter Lim en el mundo"

"Voro va aceptar toda la responsabilidad que le den porque es un tipo honesto, entregado al club y además lo va a salvar".

"Estamos hablando de Gattuso, que nunca debió entrenar al Valencia CF porque ya había un entrenador que era bueno, como Pepe Bordalás. Y seguro que vendrá otro, como por ejemplo Celades que vino, que no había entrenado a ningún equipo y le ofrecieron ni más ni menos que al Valencia. O sea siempre va a haber un entrenador que entrene al valencia, aun sabiendo que le van a engañar con los fichajes, con la estructura, aun sabiendo que no hay gestión de ningún tipo".

"Y si Gattuso no ha cobrado ninguna indemnización será libre para hablar y para contar lo que ya todos sabemos, que ha sido engañado y que ha sido un desastre en un club sin gestión y que nos vamos a pique".

"Es responsabilidad de los valencianos y de los políticos que le hagamos la vida incomoda aquí a Meriton. No hablo de ningún tipo de ilegalidad. Digo que por ejemplo el Ayuntamiento no tiene porqué llegar a ningún acuerdo por el convenio para el nuevo estadio, porque ya le hizo muchos favores que el Valencia no respondió con sus obligaciones".

"Son gente no de fiar y han humillado a todo el mundo. Ahora hay una manifestación para el 11 de febrero. Pongámosle la cara roja a Peter Lim en el mundo. Se piensan que Valencia es una región muerta en el mundo. Hagamos que erosione la imagen y lo cómodos que viven aquí la gente de Meriton. Transmitámosle las pocas ganas que tenemos de verlos aquí".