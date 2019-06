Un campeón del mundo para el Levante FS

El Levante FS ha llegado a un acuerdo con el internacional argentino Leandro Esteban Cuzzolino para su fichaje de cara a la próxima temporada, según ha anunciado el club valenciano.

Cuzzolino es internacional con Argentina, con quien se proclamó campeón del Mundo en 2016 junto al también jugador del Levante FS Maxi Rescia y llega a València procedente del Acqua e Sapone italiano.

Además, el argentino cuenta en su palmarés con una liga italiana, cinco copas, cuatro supercopas italianas y una Copa de la UEFA.

Cuzzolino explicó sus primeras sensaciones tras cerrar su llegada a València en unas declaraciones facilitadas por el club valenciano.

"He seguido bastante la temporada y me han contado que es un equipo humilde, trabajador, con buenas propuestas. Han hecho una temporada grandísima, me han contado del club que es muy familiar y eso me ha encantado", dijo el nuevo jugador del Levante FS.

Cuzzolino: "Tras ganar tanto en Italia y con la selección tengo muchas ganas de jugar en la mejor liga del mundo"

"Tras ganar tanto en Italia y con la selección tengo muchas ganas de jugar en la mejor liga del mundo, la adaptación no será más fácil porque el nivel de España es muy alto y más sabiendo el nivel de crecimiento del Levante UD FS de los últimos dos años. Tengo muchas ganas de empezar, de conocer al equipo y de hacerlo lo mejor posible para ayudar al Levante UD FS”, manifestó.

El argentino se encontrará con su compatriota Maxi Rescia. “Me dijo que es uno de los mejores equipos del fútbol sala de España, me ha hablado maravillas de todo el mundo, que es muy familiar y sobre todo con muchas ambiciones y fue un punto importante para el fichaje”, destacó.