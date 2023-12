Calleja: “Todo el mundo piensa que el Huesca será fácil y es la gran equivocación”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, advirtió este sábado del peligro del Huesca, su rival el domingo en el Ciutat de València, ya que aseguró que el entorno puede pensar que será un partido “fácil” y en su opinión eso es “la gran equivocación”.



“Soy consciente de que todo el mundo piensa que (el Huesca) va a ser fácil y es la gran equivocación. Nos vamos a encontrar un rival muy complicado, por plantilla y presupuesto es un equipo muy parejo al nuestro, que es uno de los mejores fuera de casa. Ves que siempre compiten en todos los partidos”, dijo Calleja en la rueda de prensa previa al partido.



“Es un equipo sólido, que defiende bien y que está mentalizado para encajar poco. Por bandas son rápidos y peligrosos y tenemos que tener especial vigilancia hacia ellos e intentaremos imponer el juego que hemos trabajado durante la semana”, agregó.







El entrenador del Levante subrayó la importancia de mantener ante el Huesca la línea mostrada en las dos últimas jornadas, tras ganar al Valladolid y empatar en Gijón. “Es importante para seguir con la racha positiva para acabar el año en esa dinámica ascendente. Hemos superado una racha muy negativa, contra dos rivales complicados que están arriba y somos conscientes de que en casa tenemos que darlo todo para no fallar y estar metidos en esos puestos que te den posibilidades de luchar por ascender”, indicó.



Calleja remarcó que deben “hacer bueno” el empate ante el Sporting pero que eso “solo se puede hacer ganando en casa” ante el Huesca. “La afición salió muy contenta del partido ante el Real Valladolid y a ver si hacemos un encuentro completo y se van con el buen sabor de boca de que el equipo lo sigue dando todo y que suma de tres en tres”, afirmó.



El entrenador madrileño adelantó que el defensa Ander Capa regresa a la convocatoria y que no hay “mejor despedida de 2023 que con una victoria” en el último partido del año como local.



Además, el entrenador del Levante, preguntado por la suplencia de Moha Bouldini en las últimas semanas, pidió un esfuerzo a todos los jugadores que no son titulares. “He hablado con él y tiene que ser muy importante para la temporada, pero están muy bien Dani y Fabrício. Cantero también ha demostrado nivel… hay muchos jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo y todos se tienen que mentalizar para eso. Los que no juegan tienen que rebelarse", finalizó.

