Calleja: “Tenemos que cerrar la portería como ha hecho el Mirandés”

El entrenador del Levante, UD Javi Calleja, explicó este viernes que para mejorar sus prestaciones deben “cerrar la portería” como ha hecho en los últimos partidos el CD Mirandés, su rival este domingo en LaLiga Hypermotion. “Tenemos que cerrar la portería nosotros también. Tenemos que hacer lo que han hecho ellos, hemos demostrado que podemos y sabemos hacerlo. Tenemos que intentar que, con el resultado a favor, los equipos no sean capaces de ponernos en dificultades como lo han hecho”, dijo en la rueda de prensa previa al partido en Anduva.



Calleja comentó que espera “un rival muy incómodo” y destacó el “giro total” que ha dado el Mirandés a nivel defensivo. “Llevan mucho tiempo sin conocer la derrota, con muchas porterías a cero, y creo que eso habla muy bien del trabajo que están haciendo y de lo difícil que es ganarles un partido”, afirmó el madrileño. “No podemos ir confiados a pesar de que llevamos una dinámica de resultados positivos. Ya nos puso las cosas complicadas en casa y seguro que lo volverá a hacer”, añadió Calleja.



Sobre el buen momento de su equipo, tras cinco partidos sin perder en Liga, el entrenador del Levante admitió que el estado de forma de sus futbolistas “está siendo magnífico” y apuntó que deben mantener la confianza en lo que hacen “para tener garantías de poder ganar ante cualquier rival”.



Además, Calleja adelantó que Capa regresará al once inicial en el costado derecho de la zaga y desplazará a Dela al eje de la defensa para suplir la baja por sanción de Álex Muñoz.





Femenías no se mueve del Levante UD

Calleja explicó que la llegada de Alfonso Pastor al filial del Levante, que juega en Tercera RFEF, no tiene “nada que ver” con la posible marcha de Femenías, que acaba contrato con el Levante en junio. “En ningún momento lo hemos pensado”, sentenció el entrenador madrileño, que detalló los motivos del fichaje del guardameta andaluz.



“Es un jugador que el año pasado lo hizo muy bien en el Castellón. Vendrá a ayudarnos en el día a día hasta final de temporada, pero jugará con el filial si así lo cree oportuno el entrenador. No tiene nada que ver que haya venido con que Joan se vaya a ir”, puntualizó.

Además, Calleja afirmó que está “tranquilísimo” con el mercado porque no cree que pueda haber movimientos. “En principio creo que no va a haber ninguna sorpresa. No tenemos la posibilidad de firmar a nadie y con lo que tenemos vamos a pelear hasta el final para hacer una gran temporada”, resumió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? @javiercalleja_ del mercado de invierno



??‍?? “Tranquilísimo. Y creo que va a seguir siendo así. No tenemos la posibilidad de firmar a nadie”



?? “No espero sorpresas” pic.twitter.com/qqZ5fAB2pg — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 19, 2024