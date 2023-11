Calleja: "No somos peores que el Leganés, no creo que haya favoritos"

Sin complejos a Leganés

Vamos a buscar ganar. Tenemos argumentos para confiar y presentarnos en su campo con la ilusión de conseguir tres puntos. Pero también somos conscientes de que nos enfrentamos al líder, un equipo que hasta el momento está demostrando ser el mejor. Va a ser un partido complicado. Vamos sin complejos, sin pensar en la clasificación ni que llevamos tres jornadas sin ganar. Pensando en hacerlo mejor que el rival para llevarnos la victoria.

El Leganés en su mejor momento

Espero un equipo con mucha confianza. Se les ve a todos los jugadores que están en un buen momento. Los resultados están consiguiendo sacar lo mejor de cada uno. Lo veo un equipo rocoso. Lo mejor que tiene es lo bien que defiende su área y la efectividad que tiene en área rival. Domina las dos áreas. Nosotros tenemos que mostrar más personalidad y carácter que ellos y hacer las cosas mejor que en estas últimas tres jornadas para volver a la senda de la victoria.

Ganar sería un golpe encima de la mesa

Un golpe encima de la mesa. A nivel anímico y emocional supone un salto de confianza, de energía, de saber que el equipo donde va no se esconde, no se arruga e intenta buscar siempre la victoria. Si la conseguimos para el líder imagina lo que supondría una victoria tan importante. Tenemos que centrarnos en cada encuentro, saber las dificultades que supone sumar y ganar cada partido. El equipo está junto, unido siempre intenta ganar y luchar para cosas importantes.

Los datos del líder

Tiene unos números brillantes que hablan por sí solos. Muchos goles a favor y pocos en contra. Va líder, está haciendo las cosas muy bien. Está muy bien trabajado, domina muy bien las dos áreas. Sí que está demostrando que es uno de los candidatos a pelear por ese ascenso, está siendo el mejor. No considero que fuera un equipo cuyo objetivo fuese estar entre los dos primeros. Están demostrando que sí que tienen nivel y equipo para jugar en Primera si al final consiguen tener esa constancia y regularidad que se requiere para poder subir. Nosotros no nos consideramos ni mejor ni peor que ningún rival, vamos a intentar hacer nuestro mejor partido en el campo del líer. No nos consideramos peores que ellos entonces no creo que haya favoritos.

El fallo de Bouldini

“Hemos hablado en equipo y a nivel individual. Él es el primero que salió afectado y habló con el equipo. Se dio cuenta que cometió un error. En un equipo y en un deporte colectivo no se pierde por un jugador, aquí perdemos todos. Él ha tenido un error y luego cometimos otro, no hay que condenar a nadie. Cuando tienes esa superioridad de cara a gol no hay que perdonar.

La lesión de Andrés García

La información que yo tengo es la misma situación. No hay avances. Está igual que hace seis semanas.