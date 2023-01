Calleja: “Para ganar al Burgos tenemos que ser el mejor Levante UD”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, admitió este sábado que el encuentro del domingo ante el Real Burgos es “clave y muy importante” para no perder la estela de los dos primeros clasificados y apuntó que para ganar tendrán que dar su mejor versión porque el equipo castellano es “uno de los mejores” de Segunda.



“Están a dos puntos y en el caso de no ganar quizás nos alejaríamos más de los dos primeros puestos. No quiero pensar en la derrota, siempre pienso en ganar, pero tenemos que hacer nuestro mejor encuentro. Para conseguir una victoria en casa ante el Burgos tenemos que ser el mejor Levante”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.



“Creo que un equipo como el Burgos por cómo defiende y las ideas tan claras que tienen nos van a poner en muchas dificultades y no va a ser nada fácil. Con el estilo del Burgos, por como juega y lo bien trabajado y los resultados que lleva nos lo va a poner muy difícil”, remarcó.



El entrenador del Levante dijo que será fundamental para ellos “no volverse locos y caer en la impaciencia” y ser conscientes de que deben “trabajar el partido”. “Va a ser un partido para tener la máxima atención en todo el encuentro. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la categoría por lo que ha demostrado hasta ahora”, subrayó.

RUEDA DE PRENSA | @javiercalleja_



"El @Burgos_CF es un rival directo, no es casualidad que lleve tantas jornadas manteniéndose arriba"#LevanteBurgosCFpic.twitter.com/Cs9ieSc830 — Levante UD ?? (@LevanteUD) January 28, 2023

Calleja admitió que deben mejorar su nivel defensivo después de los errores cometidos en Leganés en el último partido y remarcó que el Burgos “es un rival directo” porque se lo ha merecido desde el inicio de temporada. “Se lo están creyendo. A día de hoy han demostrado que son un equipo para tener muy en cuenta, si están ahí es porque están haciendo las cosas muy bien. Nadie regala nada y compiten cada partido, tienen siempre posibilidades de ganar los partidos con su estilo y con su idea", comentó.



El entrenador madrileño adelantó que salvo sorpresas de última hora cuenta con toda la plantilla a su disposición con las únicas ausencias de los lesionados de larga duración Brugué y Mustafi.

Vuelve Iborra tras cumplir cuatro partidos de sanción