Calleja: “El objetivo es ascender, pero eso no quiere decir que regalemos la Copa”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó este martes que aunque el objetivo “prioritario” del equipo es el ascenso a Primera División eso no significa que vayan a “regalar” la eliminatoria de este miércoles ante el Andorra en la segunda ronda de la Copa del Rey. “Tenemos el objetivo prioritario que es ascender, pero eso no quiere decir que vayamos a regalar la eliminatoria, tenemos mucha ilusión, queremos dar una buena imagen, queriendo ganar y queriendo pasar”, dijo a los medios en la rueda de prensa previa al partido.



“No voy a engañar a nadie, nuestro objetivo es estar en Primera División”, recalcó el entrenador del Levante, que destacó que en la Copa no puede haber “favoritismo” por el formato de la competición. “Jugar en casa siempre me gusta. La Copa en este formato siempre ha hecho que los partidos sean igualados y que haya sorpresas, ganar nunca es fácil”, indicó.

Calleja recordó que coincidió en las categorías inferiores del Villarreal con el técnico del Andorra, Eder Sarabia, al que conoce “bien” y al que definió como un “gran entrenador”. “El Andorra transmite ilusión, es un escaparate muy bonito para ellos. Es un equipo que le gusta mucho tener el balón y a través del balón quiere dominar y ganar los partidos. No va a renunciar a ello”, comentó Calleja, que dijo que “será un partido digno” de ir al campo.

La vuelta de Campaña

Calleja admitió en la rueda de prensa previa al partido del miércoles en la Copa del Rey ante el Andorra que se temió una “lesión más grave” de Campaña, que cayó lesionado en el partido del pasado domingo ante el Eibar. “Vamos a ver cómo avanza pero no tiene mala pinta y confío que esté pronto con nosotros”, se limitó a decir el entrenador del Levante a los medios de comunicación.

Calleja, además, aseguró que el belga Charly Musonda, ausente de la convocatoria en los dos últimos partidos de Liga por unas molestias, podría jugar el miércoles en Copa ante el Andorra.

Campaña podría volver tras el descanso de Navidad