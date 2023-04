El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que se toman el partido ante el Deportivo Alavés del sábado en el 'Ciutat de València' como "una auténtica final" y destacó el ambiente que se ha generado para este encuentro.



"Todo el mundo es consciente de la importancia del partido de mañana. Una victoria nos pondría en ese momento en ascenso directo. No escondemos que es un partido de suma importancia", dijo en la rueda de prensa previa al partido.



"Cada vez queda menos y cada vez hay menos margen de error. Estamos todos muy cerquita", añadió el técnico, ya que el LevanteUD está solo tres puntos por detrás del Alavés.



Sin embargo, Calleja recordó que las dos últimas jornadas "serán las que marquen quienes estarán en Primera División con ascenso directo" y admitió la emoción que sienten en el vestuario ante el encuentro del sábado.

"Ha sido una semana muy especial en todos los aspectos. Esperamos un ambiente espectacular y que nos lleve en volandas. Lo hemos recibidos con ilusión, con ganas y hay cierta emoción por lo que nos vamos a encontrar", afirmó.



Sobre el rival, Calleja dijo que el Alavés es "un equipo muy inteligente y que sabe marcar muy bien los tiempos. No tienen prisa. Vienen aquí a ganar pero son conscientes de que a lo mejor un empate no es del todo malo", subrayó.



Además, Calleja no quiso pronunciarse sobre qué resultado prefiere en el duelo entre el Granada y el Eibar. "Lo principal es que ganemos nosotros, a partir de ahí todo se verá de una forma más positiva. Primero ganar y luego nos fijaremos en el resto de los partidos", finalizó.

