Calleja: “Ni mucho menos el Tenerife nos va a poner las cosas fáciles”

A por la cuarta victoria seguida en casa

Queremos el cuarto partido con victoria. Es una de las metas que nos habíamos puesto para la segunda vuelta, hacernos fuertes en casa.

El rival en mala racha: cuatro partidos sin ganar

El Tenerife tiene una de las mejores plantillas y más compensadas de la categoría, con un juego por banda muy desequilibrante, cuentan con jugadores que tienen gol, experiencia y recursos para ponerte en problemas. Lo que menos nos fijamos es en la racha del rival porque las rachas están para romperlas y me interesa mucho el nivel de jugadores que tiene el Tenerife. Ni mucho menos nos van a poner las cosas fáciles.

Más competencia en el equipo

No recuerdo algún partido en el que haya podido contar con todos los defensas.Cada vez hay más competencia y están mejor los jugadores. Me lo ponen cada vez más difícil y es una buena noticia para todos. Ellos saben que por unas razones o por otras van entrando y saliendo y todos son importantes y no hay ninguno indiscutible porque cada partido es diferente y lo que importa es que todos están a buen nivel para que el equipo no se resienta.

Las lesiones de Fabrício y Giorgi

La evolución está siendo positiva pero todavía quedan semanas. El doctor irá marcando los plazos. Estamos todos deseando que se recuperen y que nos ayuden. Queda mucha temporada y lo importante es que podamos contar con ellos hasta el final cuando estén bien.

El estado de forma de Andrés García

Andrés es un jugador que empezó muy bien y que tras una situación bastante complicada podemos contar con él antes de lo que pensábamos y ahora cada día se encuentra cada vez mejor y como al principio de temporada y mostró el gran nivel que tiene. Seguirá en esa línea y estaremos encantados de que pueda volver a jugar de inicio para que sea uno más y nos ayude. Es un jugador muy importante porque quizás es el jugador de banda diferente, el típico extremo que tiene salida por fuera y capacidad física grande para desbordar. A la larga será un jugador que dará mucho que hablar.

El fichaje de Mayra por el Chelsea

Hemos hablado dentro del equipo. Es un gran paso en el fútbol femenino y habla bien de la evolución que está teniendo. Que se alcancen esas cifras quiere decir que las jugadores en general el fútbol están dando pasos más importantes hacia adelante, cada vez está siendo seguido por más gente, los equipos son más competitivos y tiene mucha más repercusión. Es un paso importantísimo y se lo han ganado ellas por méritos propios. Ha sido un acuerdo entre todos, la jugadora quería salir y creo que es una oportunidad muy buena para demostrar el nivel que tiene, es una jugadora muy fuerte físicamente y muy potente y creo que para la liga inglesa le va venir muy bien.

¿Cambia el objetivo del equipo?

El objetivo es ganar cada partido y la ilusión es ascender, el año pasado era una necesidad y una obligación. Ahora creo que es un sueño por todos y que vemos alcanzable y que cada vez creemos más en él y que se están haciendo más cosas para conseguirlo. Tenemos que ganar al Tenerife y seguir soñando para alcanzarlo.

Directo



@javiercalleja_



"El ascenso a Primera es un sueño que vemos alcanzable y cada vez creemos más en él. Tenemos que ganar al Tenerife y seguir soñando y trabajando"