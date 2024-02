Calleja: “La indignación sigue ahí y no se va”

Aire de revancha

Motivación máxima por todo porque venimos de un gran encuentro sin recompensa y nos enfrentamos al líder que por mérito está dando mucho que hablar y es claro candidato al ascenso directo. Será intenso, recuerdo el partido de ida y nos vinimos sin ningún punto tras un gran encuentro y tenemos ganas de revancha, de hacer un partido como el del otro día ante el Espanyol o en Leganés en su campo pero con la sensación de que si jugamos así vamos a poder ganar. Hemos demostrado que no tenemos que envidiar a nadie y tenemos equipo suficiente para ganar a cualquier rival.

El Leganés, líder de LaLiga Hypermotion

Es un equipo que está muy bien armado defensivamente pero aprovecha muy bien los momentos de balón. Su mayor virtud es el dominio de las dos áreas, cuesta hacerles goles y ocasiones.. Están siempre bien organizados y es difícil cogerles en transiciones. Debemos tener paciencia, mover rápido el balón para que tengamos opciones de jugar en su campo y hacer goles.

El enfado con los árbitros

La indignación sigue ahí, la comparto con todo el levantinismo y eso no se va, pero tenemos que centrarnos en el partido del Leganés. Nos tiene que impulsar y dar rabia y unirnos para enfrentarnos contra todos y contra todo y estar más juntos nosotros que nunca para no poner a los demás equipos facilidades para que estén arriba. Si nos venimos abajo o nos excusamos en las decisiones arbitrales, no será positivo, tenemos que rebelarnos y pelear contra cualquier adversidad.

La ampliación de Andrés García hasta 2027

Contentos todos, viene de abajo, de la cantera y se lo ha ganado a pulso y es bueno para todos.

El recurso por Bouldini

Hay otros ejemplos que no han sido sancionados, es verdad que no se puso en acta. Si lo mido por las decisiones que hemos visto en los campos de fútbol tengo poca confianza en que se le quite la sanción.

La vuelta de Fabrício

Estará en la convocatoria, en principio, y será uno más.

El ambiente en el vestuario

Tenemos muy reciente el partido del Espanyol y no hay que perder la memoria. Hay que saber que por mérito y por mucho trabajo quizás debíamos tener más puntos y tenemos una gran oportunidad contra el Leganés para estar ahí arriba y pelear con nuestras armas. Sin poner excusa y centrándonos en el trabajo porque al final llega la recompensa.

El Ciutat de València

Tiene que ser una olla a presión, tenemos que estar unidos y todos convencidos de que hay equipo para pelear por ascender. Vamos a darlo todo, creo que el equipo está en un momento bueno tanto físico como mental. El trabajo debería haber sido recompensando con más puntos pero queda mucho por delante y el equipo que se mantenga más junto y unido y reme en la misma dirección tendrá el premio.