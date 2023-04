Calleja: “Ganar en Eibar sería un golpe anímico importante para el equipo”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este sábado que en el caso de ganar el domingo en Ipurua ante el Eibar supondría recibir “un golpe anímico importante” para un equipo que ha vivido las últimas horas la baja de su portero titular, Dani Cárdenas.



“Es un partidazo ante un rival directo que está haciendo una temporada extraordinaria y que en su campo te exige. Vamos a sacar la mejor versión de cada uno y luchar en cada jugada par conseguir una victoria que supondría a nivel anímico un golpe importante para todo el equipo”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.





El entrenador del Levante UD recalcó la dificultad de jugar en Ipurua. “Es un campo en el que hay mucha continuidad en el juego, tenemos que defender en nuestra área. El Eibar ataca bien, tiene muchos recursos pero también intenta salir desde atrás”, comentó. “Es un equipo muy completo porque hace muchísimas cosas bien. Es uno de los equipos más hechos de toda la categoría, sabe medir los diferentes tiempos de un partido”, agregó.



Calleja, sin embargo, aseguró que no puede poner excusas por las numerosas bajas que tiene el equipo, y aunque lamentó la grave lesión del portero Dani Cárdenas recalcó la confianza que tiene en Joan Femenías.



“Es una pena porque Dani está haciendo una temporada brillante. No me preocupa porque es la posición que más garantías tenemos por el nivel de porteros que tenemos. Joan Femenías me transmite una confianza absoluta. Conoce la categoría y el año pasado fue uno de los mejores de Segunda”, aseguró.

Femenías debutará en Liga en Ipurua





Ante las numerosas bajas, citó al defensa Carlos Jiménez, de solo 16 años, mientras que Carlos Giménez, Benítez y Edgar Alcañiz repiten en la convocatoria del Levante UD.



La lista completa es la formada por: Joan Femenías, Pablo Cuñat, Son, Róber Pier, Álex Muñoz, Marc Pubill, Carlos Giménez, Carlos Jiménez, Pepelu, Iborra, De Frutos, Rober Ibáñez, Joni Montiel, Musonda, Campaña, Benítez, Edgar Alcañiz, Wesley, Soldado, Cantero y Bouldini.