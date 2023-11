Calleja: “Estamos heridos y eso nos motiva más que nada”

Las bajas del equipo a diferencia del rival

Con un poco de envidia sí que lo miro. Sería lo ideal, poder contar con toda la plantilla y elegir. No podemos porque tenemos numerosas bajas pero iremos con lo que tenemos a hacer el mejor partido posible.

El rival: el Racing de Santander

Queremos hacer el juego de la primera parte o mejor que el día en Leganés. Es un equipo mucho más alegre, con jugadores de calidad y talento. Queremos tener el balón, marcar goles y ser el equipo que comenzó la temporada tanto en juego como en resultados, olvidar este último mes y pasar página y hacer un gran encuentro para conseguir tres puntos y salir de la dinámica que llevamos.

La resaca de Butarque

Depende de muchos factores ganar o no. Hicimos un gran encuentro para conseguir una victoria y no fue así pero me fijo en eso. El juego fue muy bueno, hicimos una gran primera parte y lo lógico es que por méritos hubiéramos conseguido tres puntos. Lo que no conseguimos el otro día queremos conseguirlo ante el Racing. Debemos seguir en esa línea de juego que es lo que a la larga te mete arriba y que consigas muchas más veces ganar que perder.

El estado de los lesionados

Fabri ha entrenado de forma parcial y lleva dos o tres días y hoy ha hecho un entrenamiento más completo pero con todo lo que llevamos tenemos que ver cómo finaliza la semana, ser precavidos y aguantar quizás un poco más para que no se repitan situaciones. No creo que llegue, no soy optimista. Con Lozano pasa más o menos lo mismo y tenemos que ver si vale la pena arriesgar. Álex Muñoz y Capa no llegan; Algobia sí que llega.





¿El Levante UD favorito?

Los presupuestos si se miran se miran siempre. El año pasado no nos escondimos y sabíamos que el equipo venía de Primera y con un presupuesto muy alto y nuestra obligación era estar arriba. Este año no es así, tenemos ilusión y ganas y ambición para estar en la pelea para poder ascender pero no somos ni mucho menos el gallo ni uno de los gallos de la categoría.

El enfado con los árbitros

Estamos heridos y eso nos motiva más que nada. Porque el equipo es consciente del partido que realizó en Leganés y que teníamos que haber obtenido más recompensa. No se ha venido abajo y queremos rebelarnos ante todo lo que nos está pasando. El Racing tiene buenos jugadores pero se va a encontrar con un equipo que se crece y que cree en lo que hace. Está herido y muy motivado y queremos volver a la dinámica de las victorias. Tenemos que hacer las cosas muy bien y desde el calentamiento se nos tiene que ver esa motivación.

¿Mira el colegiado del partido?

No. Tenemos que ser capaces de no dar pie a que una decisión arbitral sea decisiva. Depender al máximo de nosotros. A ver si lo conseguimos. Somos un equipo agresivo, que perdemos tiempo… es normal que nos saquen tarjetas (risa irónica). Es otro de los aspectos que en una temporada con tanta igualdad puede decantar la balanza hacia un lado.

El estado de forma de Carlos Álvarez

Una de las cosas que más me gusta del momento actual del Levante es que se va a haber una progresión muy grande en jugadores que son muy jóvenes. Es un equipo con una capacidad de crecer enorme. Carlos es diferente, vistoso, es una suerte contar con él. Se mueve en la zona más difícil del fútbol y él se encuentra en su salsa. Aclara el juego cuando conectamos con él, hace mejor a sus compañeros y ayuda en defensa pese a no tener un físico portentoso. Me planteo el futuro y me alegro muchísimo porque hay jugadores para dar muchas alegrías y vemos que el Levante tiene una plantilla que va a dar mucho que hablar.