Calleja: “El Eldense no nos va a regalar nada”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que el Eldense no les va a “regalar nada” en el partido del sábado en el Ciutat de València y que se equivocarían si pensaran en que no les van “a plantar cara”.



“El Eldense es un equipo muy competitivo. No nos van a regalar nada y será difícil. Si nos pensamos que por haber subido no nos van a plantar cara, nos llevaremos un disgusto. En ese error no vamos a caer. Si consiguen algún punto, será porque se lo han ganado ellos”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.



“Me fijo en el equipo que tienen, el momento en el que se encuentran. Es un equipo de la categoría con jugadores muy contrastados, que tienen muchas tablas en su cuerpo para competir y dar guerra. Lo han hecho en este inicio de temporada y lo van a hacer hasta el final”, agregó.



El entrenador del Levante se refirió al ambiente que esperan en el campo después de no haber ganado las dos últimas jornadas como local y se mostró convencido de que en su estadio deben “hacerse fuertes”.



“Buscamos que el campo esté lleno y que la gente se vaya contenta. Cada partido es clave para estar lo más arriba posible”, indicó.



Además, Calleja admitió que el meta Joan Femenías “está enfadado” por haber perdido la titularidad en detrimento de Andrés Fernández y confirmó que Sergio Postigo está al cien por ciento para disputar el partido tras superar unas molestias en el tobillo.

