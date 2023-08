Calleja: “Cuento con Vezo sí o sí”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que no contempla la salida del equipo del defensa portugués Rubén Vezo y subrayó que cuenta con él “sí o sí”. “No miro lo que cobran. Vezo tiene experiencia en Primera y es pretendido por clubes. Si tiene un contrato alto es porque se lo ha ganado y cuento con él al cien por ciento. Es un jugador para mí clave, cuento con él sí o sí”, dijo el técnico a los medios de comunicación.



El entrenador del Levante recalcó que Vezo “es uno más” y que no espera movimientos con el luso. “Me ha demostrado que quiere estar y no he dudado de que se quiera ir. Ha jugado y lo va a seguir haciendo si no termina saliendo por las circunstancias que sean”, indicó.



Además, Calleja se mostró firme en su idea de que ningún delantero abandone el equipo, aunque puedan reforzarse en esa demarcación. “La obligación es estar atento por si salen oportunidades buenas, pero tienen que marcar mucho las diferencias. Si viene alguien, no quiero que salga ninguno de los jugadores de ataque”, comentó.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? Calleja habla sobre @VezoRuben



??“Yo no miro lo que cobran. Si cobra lo que cobra es porque se lo ha ganado”



?? “Cuento 100% con él. Me ha demostrado que quiere estar con nosotros” pic.twitter.com/Bg8pdVXmmH — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 24, 2023

A Cartagena con "ADN de equipo ganador"

“Tenemos que seguir mejorando y progresando y salir con ese ADN que se vio el otro día de equipo ganador, que tiene las ideas claras y que juega a hacerle daño al rival, a marcar el mayor número de goles posible y ser superior”, dijo en la rueda de prensa previa al partido. Calleja, sin embargo, destacó la dificultad del encuentro porque el rival está hecho para pelear por los “puestos de arriba por plantilla y calidad de entrenador”.



“Hay un entrenador nuevo, jugadores que acaban de firmar y mantienen una base que conoce muy bien la categoría. No han conseguido ganar y eso les hará todavía más peligrosos”, indicó.



Calleja también se refirió a la suplencia de Brugué, que el curso pasado fue fundamental en el equipo. “Tiene una gran competencia y he hablado con él. Sabemos que hace falta dar un poco más para ver su mejor versión. Hay que tener paciencia y cambiar un poco para dar ese paso y centrarse en el juego”, comentó.



El técnico madrileño lamentó la baja de Ángel Algobia porque en su estreno “rindió muy bien y mostró un nivel alto” y explicó que en esa posición solo tiene como recambio a Giorgi y necesitará alguien durante el partido que “le dé energía al equipo”.