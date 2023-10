Calleja: un año y en plena forma

El técnico madrileño Javi Calleja cumple esta semana un año al frente del Levante UD y lo hace en uno de sus mejores momentos, después de cuatro victorias y dos empates en las seis últimas jornadas y a solo un punto del líder de LaLiga Hypermotion. Calleja fue presentado por el Levante el 17 de octubre de 2022 después de suceder en el cargo a Mehdi Nafti, despedido unos días antes después de un mal arranque de temporada.



La llegada de Calleja al banquillo del Levante hace un año supuso un cambio radical, ya que con el madrileño el Levante no perdió hasta el 4 de marzo de 2023, cuando cayó en Huesca por 3-0. Pese a su buen arranque, el madrileño no supo lidiar con un complejo final de curso marcado por las lesiones de algunos jugadores fundamentales como Pablo Martínez, Campaña, Vezo o Dani Cárdenas.



Tras sumar sólo tres victorias en las nueve últimas jornadas y quedarse fuera del ascenso directo a Primera por la diferencia de goles con la UD Las Palmas, el Levante perdió la final de la promoción en el último minuto ante el Deportivo Alavés (0-1). Pese a no lograr el ascenso, el director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, ratificó en su puesto a Calleja, con contrato en vigor hasta 2024, y entre los dos dieron en verano un cambio radical a la plantilla.

?? Así da gusto volver a vestuarios. pic.twitter.com/uxezCvxWE0 — Levante UD (@LevanteUD) October 6, 2023

Después de un inicio de temporada 23-24 con algunas dudas, el Levante UD ha confirmado su candidatura al ascenso justo después de sufrir un duro varapalo ante el Espanyol, que goleó por 4-1 al cuadro de Calleja en el Ciutat de València.



Desde ese duelo del pasado 8 de septiembre, el Levante sumó 14 de los 18 puntos en juego y en estos seis últimos partidos sólo ha recibido un gol. Un dato que confirma el gran momento defensivo del equipo valenciano. Sin embargo, el discurso de Calleja no ha cambiado y sigue sin hablar del posible ascenso a Primera que no se logró el curso pasado y prefiere centrarse en la visita del sábado a Tenerife.

Calleja, entre Catalán y Miñambres, en su presentación en octubre de 2022