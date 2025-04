Calero: “Lo importante está por llegar”

El entrenador del Levante, Julián Calero, recalcó este jueves que lo importante de la temporada “está por llegar” y aseguró que será clave para subir a Primera División el resultado que obtengan en los cuatro partidos que tienen hasta el final en el Ciutat de València.

“Realmente lo importante está por llegar, no ha llegado aún. Pueden pasar muchísimas cosas porque quedan 21 puntos, pero estamos ubicados donde queremos, para pelear por cualquier cosa. Eso nos da mucha sensación de seguridad y hay que tener muchísima ilusión. Si esa ilusión no se confunde nos va a ir muy bien”, dijo en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Real Zaragoza.

“El estar arriba lo importante es ahora y, sobre todo, cuando lleguen las últimas jornadas. Que el equipo se acostumbre a vivir en el vértigo porque no todos los equipos están preparados para poder estar en las posiciones altas. Que los chicos tengan mentalidad de pensar en grande”, añadió.

El entrenador del Levante, equipo que actualmente ocupa la segunda plaza de la Liga Hypermotion, última que da acceso directo al ascenso, subrayó la importancia de los cuatro partidos que tienen en casa y pidió el apoyo de su hinchada.

“La gente tiene que venir al estadio este sábado, empujar, ayudar, pensar en positivo y todos juntos tentemos que dar un acelerón en casa porque van a ser muy importantes los cuatro partidos en casa. Hay que poner la cabeza y el corazón con la ayuda de nuestra gente. Le necesitamos más que nunca, que vayamos de la mano”, afirmó.

Sobre el rival del sábado, Calero comentó que el Real Zaragoza es “un grande” con el que “hay que tener cuidado” y admitió que esta semana ha hablado “poquísimo” con su hijo, Iván, que milita en el cuadro aragonés y comentó que espera ganar el partido y resarcirse de la derrota de la primera vuelta que le costó una comida.

“La comida está pagada porque uno cuando apuesta tiene que pagar. Somos muy respetuosos y la semana que jugamos hablamos poquísimo. No le preguntaría nada nunca porque le faltaría el respeto al fútbol y a él y él no me va a preguntar. A ver si puedo equilibrarlo un poquito porque sería muy importante”, dijo.

“Desde que llegó Gabi ha hecho cuatro puntos de seis y han cambiado la estructura. Anímicamente están en un momento mucho mejor. Vienen con la necesidad y las ganas de puntuar y eso les hace más peligrosos. Tienen un buen grupo de jugadores y un nivel alto. El Zaragoza es un grande y cuidadito cuando te estás enfrentando a un grande”, aseveró.

Además, Calero confesó que ve cada partido que puede de la jornada, y especialmente de sus rivales en la pelea por el ascenso, pero explicó que no hizo “vudú ni cosas así” e insistió en que el factor mental será decisivo en este tramo.

“No me puse especialmente inquieto ni nervioso porque si yo me pongo inquieto lo voy a trasladar a mis chicos. Me siento orgulloso de cómo compiten hasta el final, no entregamos nunca el guante. Estamos haciendo énfasis en temas psicológicos, pero nos tenemos que agarrar al fútbol. Si esto fuera por la cabeza, fichamos a dos psicólogos y solucionado. No es nada de eso y no deja de ser cada uno de esos apartados”, resumió.