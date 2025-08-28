Calero cruza los dedos: “Voy a intentar empujar todo lo que pueda para quedarme con Carlos Álvarez”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, aseguró este jueves que va a hacer todo lo que pueda por quedarse con el centrocampista Carlos Álvarez, por quien el Benfica luso se ha interesado en los últimos días.

“No sé cómo está la situación, no me preocupa. Hay cosas que son imparables, pero voy a intentar empujar todo lo que pueda para quedarme con el jugador”, dijo en la rueda de prensa previa al partido del viernes en Elche.

El entrenador del Levante destacó la actitud del jugador. “Está ilusionado aquí, plenamente centrado en lo que depende de él. Lo demás es para los clubes, representantes y el final de mercado”, comentó.

Calero recalcó que su deseo sería quedarse con el futbolista pero asumió las reglas que hay en el mercado y que en el tramo final del mismo todavía se acentúan más.

“En el mercado el pez grande se come al pequeño, te guste o no y no nos podemos quejar. Tengo ganas de que acabe el mercado, pero el alboroto es para todos, así que como dicen los castizos, 'ajo y agua'. Éste es nuestro mundo y o te sabes manejar o estás perdido”, indicó.

Calero, sin embargo, aseguró que en el caso de que se marche Carlos Álvarez tendrán que fichar un futbolista y se mostró muy contento por la llegada del meta australiano Mathew Ryan.

“Ryan tiene experiencia, conoce la ciudad y el idioma. Maneja muy bien el juego aéreo, nos da poso y tranquilidad. Tiene hambre porque quiere jugar un Mundial. Reúne buenas cosas para ser de mi agrado. Estar está bien y viene fino”, comentó.

Además, Calero explicó que cuenta con que tanto Ryan como Olasagasti sean inscritos a tiempo para jugar este viernes en Elche en la tercera jornada del campeonato.