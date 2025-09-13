Calero: "Tengo que buscar soluciones y poner parches"

El entrenador del Levante, Julián Calero, aseguró este viernes que para romper con la racha de tres derrotas seguidas deben mostrar su mejor versión ante el Real Betis, en el duelo del domingo, porque de lo contrario este tipo de equipo te aplasta.

“Si hacemos bien las cosas, podemos competir con cualquiera. No queremos ser la cenicienta, ni graciosos ni agradables, queremos ser competitivos. El Betis es un equipo excelente que viene a buscar puntos al Ciutat y se tiene que encontrar con un buen Levante porque si el Betis no se encuentra con un buen Levante estos equipos te aplastan”, indicó en la rueda de prensa previa.

El entrenador del Levante se deshizo en elogios por el nivel del rival. “Es un equipo muy dinámico, con un pie excelente y capaces de correr al espacio. Tienen mucha capacidad, potencial y mucho nivel. Compite en Europa y va a pelear por estar en los puestos de arriba”, comentó.

“El Real Betis es un equipo hecho para pelear en Europa, tienen jugadores muy desequilibrantes, un gran elenco de jugadores, es un equipo que domina los partidos y también hace otras cosas bien, maneja muchos parámetros. No lo comparo, no es similar al Barcelona, evidentemente el Barcelona es top, pero el Betis es un grandísimo equipo”, añadió.

Pese a las tres derrotas con las que ha empezado el campeonato, Calero comentó que está convencido de que una victoria cambiará el estado de ánimo del equipo y del entorno y admitió que debe buscar soluciones al mal inicio del equipo.

“Lo importante es que tu idea no varíe porque entonces sí que das bandazos. Hemos perdido los tres partidos y tenemos que buscar soluciones, pero no hay que volverse loco. Tengo que buscar de dónde han venido los problemas e intentar poner parches. Las victorias van a volver, esto no va a ser cuesta abajo y sin frenos, pero hasta que rompamos el hielo de la primera victoria somos un poco la cenicienta”, dijo.

“Vamos a vivir en el barro toda la temporada. Si nos ponemos nerviosos en la jornada 3, empezamos a equivocarnos. Tenemos que convivir con el vértigo y con la sensación de que vamos a estar en esa terna de equipos que van a estar ahí abajo. Me ocupa mucho empezar a sumar y romper esta negatividad porque el ambiente va a cambiar”, subrayó.

Además, Calero se mostró muy satisfecho con la llegada del delantero camerunés Etta Eyong, aunque no quiso confirmar si será titular.

“Le he visto muy bien. Es un buen chaval, ha caído en el grupo fenomenal. Ha encajado muy bien porque tiene un carácter espectacular y está muy bien integrado. Viene de competir con el Villarreal y a nivel futbolístico tengo unas sensaciones muy buenas, hacía tiempo que no fichábamos un jugador que me tuviera sensaciones que tengo con Etta. Se le ve hambre y ganas”, indicó.

El entrenador del Levante adelantó que podrá contar con Koyalipou y Arriaga para la convocatoria y que también está disponible Brugué, aquejado de unas molestias en los últimos días.