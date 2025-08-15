Calero anuncia que Carlos Álvarez viaja a Vitoria

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, señaló que quiere que su equipo afronte el regreso a Primera División, que se concretará este sábado en el campo del Alavés, sin miedo y con el deseo de competir y destacó que deben ser fieles hasta donde puedan al estilo del curso pasado.

"No vamos a poner cara de perdedor, ni de pobrecitos ni de simpáticos sino de competidores, de un equipo fuerte y respetado", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Alavés. "No quiero ser el simpático, quiero que sea un equipo competitivo, los simpáticos (que se vayan) a otros sitios", reclamó.

Calero dijo que tienen "ilusión" y muchas ganas y aunque advirtió que "va a ser una andadura que va ser muy complicada" dijo que no quiere que su equipo se acobarde pero sí que jugadores y aficionados entiendan que todo va costar mucho.

"Va a ser muy duro, sabemos dónde estamos y de dónde venimos pero eso no nos va a echar para atrás para saber cómo tenemos que competir y cómo queremos competir para el objetivo único que es seguir en la categoría, con la ilusión por bandera para compensar la falta de experiencia que tenemos algunos en la categoría", aseguró

"Nos tenemos que ganar el respeto de la categoría compitiendo bien y sin ninguna queja, que no nos coja nada por sorpresa, porque si te cogen a pie cambiado te van a devorar y eso no lo voy a consentir. Te pueden ganar, porque esto es un juego, pero que no sea por ser unos pardillos", reclamó.

Calero dijo que quiere ver "las sensaciones" de su equipo en el debut. "Quiero ver si tienen cara de miedo o de competidores, que eso si que es importante", asumió. El entrenador insistió en no transmitir al equipo "que es perdedor" y en no poner "el parche antes que la herida" pero también en que todo lo lograrán "con sufrimiento".

"Quiero ir con mentalidad ganadora y luego veremos dónde nos pone la categoría, no quiero ponerle palos en las rueda a mis jugadores, mis jugadores tienen que ser valientes, hay que entra sin miedo porque si entramos con miedo luego ya es tarde o tiene muy mala solución", reflexionó.

Calero habló también del hecho de que él mismo vaya a estrenarse en Primera. "Me ha tocado debutar en Primera y es raro con cierta edad debutar en nada, salvo montar en globo que me da vértigo. Llevo toda la vida en el fútbol y tienes que estar preparado, si ahora tengo o genero dudas entonces sería que soy inexperto", apuntó.

"Soy debutante pero no inexperto porque llevo toda la vida, en diferentes países y categorías. Lo que sí que noto es que la bola ha crecido, porque gente a la que le costaba ponerte un mensaje ahora te lo pone y me pregunto si he cambiado yo, pero creo que no, o han cambiado ellos", deslizó.

"Me meto en una jaula de leones y a los dos bocados ya te pueden dejar muerto, pero a la jaula de leones de Primera hay que entrar preparado, como entres con el rabo entre las piernas te huelen el miedo y te llevan para adelante", señaló.

El técnico dijo que han completado una buena pretemporada con el "punto negro" de las lesiones y de que se hayan concentrado en el "bloque central", algo que dijo que les ha "descompensado" un poco. Además, dijo que le han transmitido que no habrá problema para que estén inscritos los dieciocho jugadores que están disponibles y que completará la lista con cuatro canteranos.

Calero dijo que aunque hayan jugado con tres centrales y dos laterales en pretemporada no jugarán siempre así y que manejarán varios sistemas y destacó que se puede ser muy ofensivo con ese dibujo y que no quiere perder el estilo de la pasada campaña en al que eran protagonistas.

"Para sobrevivir no tenemos que cambiar muchas cosas, hay que mantener el estilo, la diferencia es que nuestros rivales son mejores rivales y a veces te dejan hacer menos cosas, pero jugar con tres centrales o dos no quiere decir que seas más o menos ofensivo. No depende del sistema sino de la idea", reflexionó.