Buena imagen sin premio en el Pizjuán

Voro anunció en la previa que no regalaría minutos. Tampoco pensaría en dar descanso a los futbolistas que estarán en la próxima Eurocopa. Causa o no, Gayà y Wass fueron las principales ausencias en el once. Dos indiscutibles. El de Pedreguer, capitán, santo y seña, sólo ha descansado por lesión. Para el danés era la primera suplencia en toda la temporada. Lo dicho, nada es por casualidad y en esto, se impone la lógica. Con el objetivo en el bolsillo, es lógico administrar los esfuerzos. Kangin se fue al banquillo. Voro le dio chance ante el Valladolid, pero el surcoreano estuvo ausente. Y dos guiños de Voro al club y al vestuario. La irrupción de Ferro en el centro de la defensa que desde Valdebebas no había aparecido y Manu Vallejo, defenestrado por Javi Gracia sin motivo alguno.

En lo táctico, lo que funciona, no se toca. La máxima que impera para la vida y para el técnico de L’Alcudia. Defensa de tres centrales con dos carrileros. Portería a cero ante el Valladolid, así que esa fue la propuesta de inicio ante el Sevilla de Lopetegui.

Paulista formó en la línea de tres centrales



El encuentro arrancó aburrido. Sólo los chispazos de Guedes. Tímidas arrancadas del portugués, aunque sin final feliz cuando se aproximaba a la zona de peligro. El luso quiere estar en la Eurocopa y ha espabilado en el último mes de competición, habrá que ver si llega a tiempo la reacción.

Suso marcó en el minuto 21, anulado por fuera de juego. Un disparo de Gudelj y los intentos a balón parado de Soler, lo poquito que echarse a la boca de una primera parte con efecto somnífero.

Ferro, novedad y protagonista en el partido



Tras el descanso, el Valencia salió más atrevido. A la contra y con la moto de Guedes a tope de revoluciones, intentó pillar desprevenido a un Sevilla atascado. Vallejo luego la mejor ocasión con un remate a bocajarro cerca del área pequeña, pero fue a las manos de Bono. Por eso Lopetegui metió cambios sobre el césped. Fernando, Papu Gómez y Acuña. Y se activó el conjunto hispalense. Buen pase de Fernando a la espalda de Ferro, gana la posición En-Nesyri y bate por bajo a Cillessen. El VAR traza las líneas y Estrada Fernández da el gol como valido. 1-0.

Voro reaccionó para intentar rascar un punto al menos. A falta de diez minutos, sacó a Gameiro por Guillamón, cambiando a defensa de cuatro. Y Gayà por Lato para tirar del coraje del capitán.

Vallejo regresó a la titularidad



Fue imposible darle la vuelta al marcador a pesar de que acabó el partido el Valencia, en el área del rival. La falta de objetivo, liberado, salvado y sin urgencia, quizás pesó demasiado.

Ficha técnica:



1.Sevilla FC: Bono, Navas, Diego Carlos, Escudero (Acuña), Koundé, Oliver Torres (Fernando), Óscar (Papu Gómez), Jordan, En-Nesyri, Gudelj (O Campos), Suso (Rakitic).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

0.Valencia CF: Cillessen, Correia (Piccini), Paulista, Ferro, Guillamón (Gameiro), Lato (Gayà), Racic, Soler, Guedes, Vallejo (Cheryshev), Maxi (Yunus)

Árbitro: Estrada Fernández (Catalán)