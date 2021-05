Bordalás: “Todo el mundo sabe de qué equipo estamos hablando: el Valencia CF”

Despedida personal



“Hoy es un día muy especial para mí. Hace cinco años me embarqué en un proyecto ilusionante. He tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente. Dejo una cantidad de profesionales increíbles. Dar las gracias a todos los empleados del club, sin dejarme a ninguno. En especial a mi presidente. Sin ellos es difícil conseguir lo que hemos conseguido. A todos los directores deportivos, directores generales, a los jugadores. A todos los que han pasado por estos cinco años sin excepción. A la afición, que siempre me ha apoyado y respaldado hasta el último día. A los medios de comunicación. Esto será mi casa y volveré. Me veréis por aquí. Muchísimas gracias”.





¿Cómo se toma la decisión de salir?



“Tenemos una relación muy estrecha. Hablamos a diario. Al final, siempre, después de cada temporada nos reunimos y hacemos balance. Consideramos que era el momento y tomamos una decisión por el bien del Getafe y por el bien mío”.

Su futuro

“Todavía no hay nada cerrado. Puede haber posibilidades y en breve se podrá concretar y cerrar. Todo el mundo sabemos de qué equipo estamos hablando: el Valencia CF”.

Buenos momentos



“Hemos tenido más momentos buenos que malos. Este último año ha habido inquietud, momentos de cierto sufrimiento pero forma parte del fútbol. Me quedo con momentos inolvidables: el ascenso fue increíble. Tres años peleando en la parte alta, peleando por estar en Champions. La eliminatoria contra el Ajax…”.

Retos por cumplir

“Nos marcamos retos ambiciosos. Siempre hay retos distintos. Ojalá en mi nueva andadura tengamos esa suerte. Soy una persona ambiciosa. Intentar ayudar al club, al equipo y a que los jugadores sean mejores. Mi objetivo a corto plazo es ese”.

Valencia CF

“Ahora es rueda de prensa de despedida. No es momento de hablar del futuro mío. Ya hablaremos del Valencia, de mi futuro… pero ahora no podemos restar protagonismo a lo que nos interesa”.

Cuerpo técnico

“Hay profesionales que ya estaban aquí antes de llegar yo y que, entiendo, deben quedarse en el club. Javier lleva toda la vida conmigo y seguro que vendrá conmigo. Patrick lo tenemos que valorar”.