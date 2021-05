Bordalás: “Yo no pondré mi cargo a disposición del club”

Entradas y salidas. Pacto sobre ellas



“Es el momento de analizar, consensuar las necesidades de la plantilla y ver lo que necesitamos para que sea lo más competitiva posible y podamos recuperar las señas de identidad del Valencia CF. El objetivo es que el aficionado salga ilusionado y satisfecho por el trabajo del equipo”.

Objetivo real del Valencia CF



“El objetivo es que el aficionado salga satisfecho de Mestalla y del equipo. Que compite, que lo da absolutamente todo. Cuanto antes el equipo recupere esas señas de identidad, tendremos posibilidades de ser competitivos y dar días de alegría a la afición”.

Tres cuartos de hora ha durado su presentación



Planificación de la plantilla

“No voy a hacer eso. Respeto a todos los entrenadores pero no voy a poner mi cargo a disposición del club. Vengo a trabajar, a que el Valencia sea un equipo muy competitivo y que ocupe el lugar que se merece. Adaptarme a las posibilidades del club y de la plantilla. Si el club necesita vender a algún jugador será por necesidad. Trabajaremos para incorporar a jugadores que vengan con mucha ilusión y que el Valencia recupere su estatus futbolístico en la Liga española. No pienso en la anterior temporada, partimos de cero. Vengo a ayudar. Volver a ilusionar a esta afición”.

¿Objetivo Europa?

“Vengo con muchísima ilusión. Para mí es un desafío. He estado cinco temporadas en el Getafe CF y el Valencia es un desafío importante. El objetivo nos lo marcará el día a día. Si volvemos a recuperar esas señas de identidad y el equipo ilusiona, con la fuerza increíble de la afición, este campo ruge para bien o para mal, tenemos que intentar que haya un binomio equipo afición y que Mestalla sea un campo inexpugnable. No voy a marcar un objetivo a largo plazo”.

Momento del club

“Llego en un momento personal muy bueno. Es un desafío, un reto importante para mí. He aceptado, sin ninguna duda, dirigir al Valencia. El Valencia viene de no hacer una buena temporada y el objetivo es recuperar las buenas sensaciones y que ocupe el estatus que tiene y debe tener en la Liga española. Llego con energía, con ilusión y estoy convencido que el equipo va a volver a recuperar la ilusión. Si hubiera tenido alguna duda no estaría aquí. Sé que se pueden hacer buenas cosas, cosas bonitas pero estando todos juntos, unidos”.

Qué proyecto le han explicado

“Ahora, no puedo decir nada públicamente. Nos tenemos que sentar, trabajar de manera consensuada, analizar las necesidades del equipo. A partir de ahí, intentar confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar a la afición y conseguir resultados importantes”.

¿Ha hablado con Gracia?

“No, no he hablado con Javi Gracia. He hablado con mi presidente, con Miguel Ángel (Corona) y las personas que están en el club. Son los que más conocimientos tienen del día a día del Valencia CF y de la plantilla. Ha habido interés y finalmente hemos aceptado este desafío. Muy feliz y muy contento y con ganas de iniciar mi andadura. Con ganas de dirigir al Valencia CF”.

Inestabilidad institucional



“Hacéis preguntas de la temporada pasada. Lo pasado es historia. A través de mi representante, me traslada el interés del Valencia CF y no ha pasado mucho tiempo, porque yo estaba dirigiendo a mi anterior club. Pensaron en mí, nos reunimos, me plantearon la hoja de ruta, los pros y los contras y acepté. No tuve dudas. Soy una persona que siempre he aceptado retos importantes, no sin dificultad. Pero con ilusión y trabajo lo sacaremos adelante”.

Bordalás no ha querido fijar un objetivo



Ha hablado con la plantilla

“No, pero es la idea. Se lo trasladé a Miguel Ángel (Corona). He esperado a la presentación para saludar a los chicos, tener unas palabras y que sepan que seré su próximo entrenador”.

Lista intransferibles

“Yo no he tenido tiempo para hablar qué jugadores son intransferibles o no. Los entrenadores no debemos decidirlo. Es el club el que lo decide”.

Los enfrentamientos

“Yo defendía los intereses de mi anterior club y fueron partidos, sobre todo el de Copa, bonitos, generaron pasión y eso es el fútbol. No pienso en esos partidos. Mi mente está en defender los intereses del Valencia CF”.

¿Ha hablado con Lim?

“No he hablado con Peter Lim. No es algo necesario. He hablado con Anil (Murthy), el está en contacto con Peter Lim. Al final, decidieron que fuera yo el entrenador. No tengo duda de que lo conoceré”.

¿Exigió algo?

“Hemos hablado algunos temas que no haré público. Se me informa de la plantilla, del proyecto, de las posibilidades… y todo eso iremos sobre la marcha consensuando para intentar confeccionar el equipo más competitivo”.

Protestas públicas de la afición

“Mi mente está en entrenar e intentar ilusionar. Tenemos que estar unidos, no estoy atento a ese tipo de cosas. Los entrenadores nos debemos al día a día. Para ser un equipo fiable y competitivo. En eso tengo la mente. Soy una persona que intenta unir, no podemos crear un conflicto porque no ayudarán al Valencia CF”.

Cuerpo técnico

“Patri, segundo entrenador. Preparador físico, asistentes. En los próximos días se hará oficial”.

Cargo a disposición del club

“Ustedes siguen hablándome de la temporada pasada. No suelo hablar del pasado. Hablo del presente. Ustedes son muy pesimistas, yo no lo soy. Soy optimista. Venga a intentar mejorar al Valencia CF. Esa es mi idea. Estoy convencido. He aceptado retos difíciles en mi carrera y hemos conseguido cosas importantes. No pienso en la temporada pasada. Tenemos que ser optimistas y estar unidos. Vengo a mejorar la temporada anterior. Lo vamos a conseguir. La plantilla, conozco a la mayoría, es una buena plantilla. Se necesitan, lo hemos hablado, incorporar en puestos específicos algunos jugadores. Soy optimista. No me verán durante el día a día, hablando del pasado. El fútbol es presente”.

Cómo va a ser su equipo

“Soy una persona que tengo una relación muy estrecha con los jugadores. Eso siempre ha sido una de mis virtudes. Siempre hay algún jugador, que no juega, que no está tan contento. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a mis jugadores para que sean mejores. Eso voy a intentar. Aquí hay jugadores con un gran potencial, ellos lo saben”.

“Todos los aficionados al Valencia CF saben cuál ha sido el ADN del club. No vengo a instaurar nada que el Valencia no haya tenido. Yo vengo a ayudar para recuperarlo. Lo veremos día a día, en el transcurrir de la competición”.

¿Tiene plantilla para competir?

“No tengo ninguna duda. Hay jóvenes, jugadores con experiencia. Debe de haber de todo. El equipo necesita incorporar en algunos puestos, jugadores que le den un salto de calidad, un mayor nivel. Lo conseguiremos y el Valencia será un equipo muy competitivo”.

Confección de la plantilla

“El presidente ha dicho en la presentación que consensuaremos la plantilla. Tendremos una buena relación. Intentaremos acertar en las incorporaciones y ser un equipo que recupere ese estatus que ha tenido históricamente”.

Mensaje a la afición

“La afición del Valencia tiene una fuerza increíble. Debemos crear un binomio equipo-afición que tenga una fuerza para intentar que Mestalla sea un campo inexpugnable. Ese es el objetivo. A la afición no le podemos pedir nada. El objetivo es que la afición salga feliz y contenta. Estaremos más o menos acertados, pero el equipo tiene que ilusionar a esta grandísima afición”.

Cómo es el entrenador

“No suelo definirme. Nunca lo he hecho como técnico”.

Señas de identidad

“ADN. Ustedes, mejor que yo, llevan más tiempo en el Valencia CF. Soy de Alicante, he seguido de niño al Valencia y siempre como aficionado y luego como profesional, he identificado al Valencia con un ADN distinto, muy definido. No vengo a instaurar absolutamente nada”.

¿Jugadores intransferibles?

“Si hay jugadores que van a seguir sí o sí. Así me lo han trasladado. Algún otro jugador, no es seguro. Me lo trasladó mi presidente, siempre y cuando la oferta sea muy importante para el Valencia CF”.