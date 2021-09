Bordalás: "Afrontamos cada partido como una oportunidad, no como un problema"

José Bordalás y el vestuario del Valencia CF están con ganas. La derrota ante el Real Madrid a última hora provoca que cuenten las horas para jugar en Sevilla uno de los partidos más atractivos del curso. "Yo siempre he sido de los que piensa que tras un mal resultado tienes ganas de jugar el siguiente partido en seguida. Tenemos una oportunidad de sacar un mejor resultado y sumar puntos, ese es el objetivo del equipo. Los jugadores están preparados y mentalizados, va a ser un partido difícil, pero tenemos otra oportunidad. Afrontamos cada partido como una oportunidad, no como un problema. Todos somos profesionales y queremos ver la mejor versión del equipo", dijo en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico del Valencia CF confirmó este martes que José Luis Gayà, Carlos Soler y Thierry Correia sufren lesiones musculares que les tendrán un tiempo de baja aunque no quiso aventurar cuánto puede ser. “Son problemas musculares, hay un periodo mínimo y estamos trabajando para contar con ellos lo antes posible. No sabemos fechas pero confiamos en el buen trabajo de todos para tratar de recuperarlos en un tiempo récord” , señaló en una rueda de prensa.

Bordalás charla con sus jugadores en Paterna









Preguntado por si ve diferencias entra la ‘unidad a’ y la ‘unidad b’ dijo que no es momento de hablar de los que no están. “Tenemos alguna baja pero no es momento de hablar de ellos sino de los que estamos. Es un partido difícil e importante. Ha habido poco tiempo para prepararlo pero el calendario es así. La competición nos dirá si hay diferencia o no, confiamos en que no la haya. Nosotros creemos que tienen el nivel”, afirmó.



Bordalás pidió a los que entren que lo hagan con ambición. “Que tengan una gran respuesta deben estar preparados para defender la camiseta del Valencia, no tengo duda de que será así. Deben tener una mentalidad ambiciosa ganadora y conscientes de que tienen una responsabilidad”, afirmó.



Preguntado por Toni Lato, se mostró confiado en su respuesta tras lo visto en el partido ante el Madrid. “En principio, no podemos pensar en los que no están sino en los que están y buscar soluciones. En líneas generales y salvo el tramo final que era muy exigente estuvo a gran nivel. No hay por qué dudar del nivel que nos pueda dar”, señaló el entrenador, que admitió que Marcos André puede ser una alternativa en el flanco izquierdo del ataque.

Toni Lato apunta de nuevo al once inicial









El técnico dijo ver bien al equipo pese a la derrota en esos últimos minutos.“Están bien, les he visto bien, anímicamente al cien por cien. Siempre le digo a los jugadores que no hay cabida para el lamento en los equipos importantes, no hay que pensar en lo anterior sino en lo inminente. Los jugadores deben estar acostumbrados a jugar en periodos breves”, señaló. El alicantino admitió que no sabe si su equipo está al nivel del Sevilla, al que visitan este miércoles. “No lo sabemos, esto recién ha comenzado. Lo vamos a ver con el transcurrir de la competición. Siempre afronto los partidos pensando que no hay diferencias”, explicó.