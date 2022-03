El plan de Bordalás para frenar a Marcelino

A la espera de saber si Gayà estará o no, Bordalás trabaja su once para buscar una noche de gloria en Mestalla que le otorgue el billete para la final de La Cartuja. Si el capitán tiene la mínima sensación de encontrarse bien, si el isquio se lo permite, jugará. Será Gayà más diez, porque Bordalás necesita a su capitán en el césped. Hoy completó la sesión de trabajo en Paterna y con buenas sensaciones, aunque, consciente de que no está, ni mucho menos, al cien por cien y que, un entrenamiento en nada se parece a la exigencia de un partido de altas revoluciones como el de mañana en Mestalla.

Pero a la espera de resolver la duda, el técnico trabaja en Paterna para componer un once de garantías que anule las virtudes del Athletic de Marcelino. El alicantino medita en dar continuidad a la defensa con tres centrales como hizo en Mallorca, incluso hoy lo ha reconocido en sala de prensa: “es una posibilidad, aunque lo importante no es el dibujo, es más el equilibrio”. Eso sí, por lo visto en los dos últimos entrenamientos, parece que el suizo Eray Comert podría sustituir a Diakhaby en la línea de zagueros donde son fijos, Alderete y el recuperado Gabriel Paulista.

El regreso de Paulista es un seguro para la defensaVCF





Si juega con tres en la zaga, los carrileros serían para Foulquier y Gayà, si el de Pedreguer se recupera a tiempo. Si no está, Lato y Yunus se jugaría el puesto vacante. La lógica apunta al de La Pobla. Pero también podría apostar con Foulquier en la izquierda y Yunus en la derecha, buscando la profundidad del neoyorquino.

En el centro del campo hay cuatro nombres para tres puestos. Soler y Guillamón parecen fijos. El otro queda para Ilaix Moriba o Bryan Gil. Si juega el guineano, Bryan podría adelantar su posición acompañando a Guedes en el ataque. Esto dejaría a Hugo Duro en el banquillo. Si, por el contrario, juega Bryan en el interior, sería el getafense quién acompañaría a Gonzalo en la ofensiva ché.

El Valencia necesita al mejor Guedes ante el AthleticLFP





Mamardashvili es el portero. Lo contrario sería la gran sorpresa, y no está la cosa para sorpresas. Demasiado en juego.

Thierry y Cillessen no estarán en la convocatoria por lesión. Tampoco Maxi Gómez que fue expulsado en el descanso del partido de San Mamés por protestarle al arbitro en el túnel de vestuarios. Al uruguayo le cayeron dos partidos y se perdería también, la final de Sevilla.

Mañana sesión de activación en la Ciudad Deportiva y concentración en el hotel habitual de cada partido. Será allí donde el técnico traslade el equipo titular a sus jugadores y será entonces cuando sepamos los elegidos para un partido que se espera, entre en la historia de las grandes noches de Mestalla y, sobre todo, permita al valencianista celebrar el pase a una final, la del 23 de abril en la capital hispalense.