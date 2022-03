Bordalás: “Si tú intentas falsear la realidad es un intento de condicionar”

Gayà, cómo está

“Ha entrenado con normalidad, está bien. Mañana hablaremos a ver qué sensaciones ha tenido. No ha habido ningún problema”.

El partido que espera

“La verdad es que estamos centrados única y exclusivamente en hacer un gran partido. Es un momento importantísimo para la institución, el equipo, la afición y el valencianismo. Estamos centrados en eso. Hay un intento de condicionar y no voy a entrar. No nos interesa, estamos a pocas horas de un partido importantísimo y queremos dar una alegría a nuestra afición. Habrá un ambientazo en Mestalla”.

Bordalás habla con Gayà



Favorito, quién



“Con el nuevo formato, los goles fuera de casa no tienen valor doble y la eliminatoria está al 50%. El Athletic Club es un gran equipo, eliminó al FC Barcelona y al Real Madrid, respetamos al rival. Jugamos en casa, con nuestra afición que nos dará ese plus y energía que siempre te da Mestalla”.

Sistema de tres centrales



“Es una posibilidad. El dibujo no es lo más importante, lo es que el equipo tenga equilibrio. Hemos intentado por los antecedentes del equipo, hemos tenido dificultades a nivel defensivo. Debíamos mejorar. Uno puede interpretar que es nuestra prioridad. No renunciamos, intentamos ganar. Pero dándole equilibrio al equipo. Enfrente hay un equipo que no elabora mucho, intenta ser vertical, balones a los espacios y tenemos que interpretar bien el partido”.

Quién y a quién ha tratado de condicionar el partido. ¿Lo han logrado?



“No creo porque creemos en los profesionales. Los árbitros son fantásticos en nuestra Liga. Hay declaraciones de todo tipo y de ninguna manera van a dejarse influenciar por las declaraciones. Las ha habido, incluso de modelo de juego. ¿Cuál es el modelo de juego del Valencia y de cada equipo? Me hace mucha gracia. El 99% que habla de eso no sabe cuál es”.

Trabajo exigente en Paterna



¿Le va a dar al equipo mañana?

“Estoy convencido de que sí. Ese partido no acabé contento con el resultado ni lo visto en el campo. Lo definí enojado, cabreado. No miramos el pasado. El presente es el partido de mañana y el equipo hizo un gran partido en San Mamés y estoy convencido que en Mestalla haremos disfrutar a la afición. Noto muy buenas sensaciones, lo veo en el rostro de la plantilla”.

¿Se siente valorado por la afición?



“Sí que lo veo así. Estoy tremendamente agradecido al reconocimiento, al respecto hacia mi trabajo. Sí que me siento reconocido y eso es una grandísima satisfacción. Eso me hace dar cada día más de mí. Tengo un compromiso enorme con este club y esta afición y no quiero decepcionarles”.

Partido grande

“Es una oportunidad única de estar en una final y poder competirla. Tienes que estar en la final, es la oportunidad que tenemos y vamos a intentar aprovecharla”.

Planteamiento de Marcelino

“Va a ser un partido muy disputado. Se habló del partido de ida, del nivel de intensidad, de las interrupciones… Este tipo de partidos hay 22 jugadores que lo dan todo. Nivel de atención máxima, pocos espacios…”.

En la sesión de entrenamiento



Antes y después



“Estamos centrados en este partido y no pensamos en lo que vaya a ocurrir. Nosotros siempre somos optimistas y pensamos en poder estar en la final y ganar”.

Cómo está el vestuario



“Es inevitable que el jugador esté viviendo esto. Aislarlos es tremendamente complicado. Eso forma parte del fútbol y para ser un jugador grande hay que saber convivir con esa presión. Los he visto tranquilos, centrados y no creo que vayan a acusar la expectación creada en este partido”.

Le da miedo la juventud del equipo



“Cada partido es una experiencia más que tiene. Lo he dicho en partidos puntuales, concretos. El equipo ha tenido suficientes experiencias esta temporada para saber madurar en tiempo récord. Aquí el fútbol no te da tregua. Este es el partido más importante y tenemos que afrontarlo para saber manejarlo. Hay jugador del Athletic que esta situación la han vivido pero nosotros también tenemos esos jugadores”.

Es el partido más importante. Cómo está

“Estoy bien, tengo experiencia, he vivido casi de todo. Para mí, el partido inmediato es el más importante. Obviamente este tiene una repercusión enorme, la posibilidad de optar a un título. Un partido tremendamente importante para mí”.

La afición



“Esto es un sentimiento, el que es del Valencia lo es desde pequeño. Lo viven, lo sufren… y quiero darles una alegría”.

Cómo se ha condicionado el partido



“No voy a entrar en detalles. Ha habido declaraciones de todo tipo, insinuando que el Valencia CF en el partido de ida perdió tiempo e hizo cosas que no son permitidas. Y nada más lejos de la realidad. Si tú intentas falsear la realidad es un intento de condicionar”.

Los lesionados

“Todos tienen unas ganas tremendas de estar. No es sencillo. Paulista está francamente bien, incluso me sorprendió el pasado fin de semana. Nuestra idea era cambiarlo en el tramo final. Y aguantó 97 minutos. Las sensaciones han sido buenas. Guillamón, con esa fractura y esa intervención ha estado muy limitado. Y Gayà también tiene ganas de estar, de ayudar… todos están bien y vamos a ver en la sesión de mañana si Gayà puede estar para jugar de inicio”.

Oportunidad única

“No diferencio mucho de lo que hago habitualmente. Ellos mismos saben y no son ajenos a la realidad que este partido te da la oportunidad de estar en una final. Ellos quieren estar en la final también y será un partido atractivo que todos estamos esperando con una gran expectación. Insistir en la atención: es más importante estar atento que ser listo”.

Modelo de juego del Valencia. Etiqueta en sus equipos…

“No tenemos que demostrar nada a nadie. No pensamos en quitarnos etiquetas, llevo muchos años, estoy muy satisfecho entrenando de manera ininterrumpida durante toda mi carrera. Estoy orgulloso de mis equipos. Esas críticas son un elogio. Cuando el Valencia pierde nadie te dice nada. Todos te dan la mano. Cuando ganas, ahí aparece nuevamente el comodín. Para justificar que no te ganaron o para intentar condicionar”.