Bernabé Zapata: “El jugador español que se enfrente a Djokovic claro que puede ganar”

Bernabé Zapata (València, 1997), ha sido citado por David Ferrer para formar parte del equipo que disputará la Copa Davis con España. El hecho adquiere un tinte más especial cuando este evento tiene lugar en casa. A la espera de saber si tendrá la oportunidad de jugar tras una dura y difícil trayectoria hasta la élite, el tenista valenciano atiende a Deportes COPE Valencia a menos de 48 horas del estreno de los nuestros ante la República Checa.

¿Qué esperan de la Davis?

El objetivo es pasar. Sabemos que es un grupo complicado con grandes selecciones como Serbia, como República Checa y incluso Corea. Intentaremos pasar a la fase final, que es el objetivo, dar un buen nivel, competir, que es lo que depende de nosotros, y esperar a que las cosas salgan bien.

¿Qué supone para un valenciano como usted jugar en València?

Es un momento especial. Aún no se si jugaré, pero si tengo la oportunidad de jugar por supuesto es un momento que llevo esperando desde niño, jugar la Copa Davis con tu país. Jugar en Valencia lo hace mucho más especial. Muy emocionado y con muchas ganas de que empiecen las eliminatorias.

¿Cómo puede afectar la baja de Carlos Alcaraz?

Contar con Carlos siempre es una bendición, por decirlo de alguna manera. El deporte es así. Tenemos que empezar a mirar en nosotros. David (Ferrer) también ha empezado a mirar cómo tocaba, así que súper bien. Tenemos un equipo muy competitivo, muy formado, con jugadores que tienen varias Copas Davis, sobre todo el capitán. Eso es una ventaja, esa experiencia. A partir de ahí, competir con nuestro equipo.

¿Qué esperan de los rivales? De Serbia y de Djokovic en particular

Primero estamos pensando en la eliminatoria del miércoles. República Checa es un país muy muy complicado, sabemos que tiene grandísimos jugadores. A partir de ahí nos centraremos en el viernes, seguramente va a ser muy complicada. No sabemos si Djokovic va a jugar tampoco. Tanto si juega como si no vamos a ir a full. El jugador español que se enfrente a Novak tenemos claro que puede ganar, claro que sí. Intentaremos ir a machete contra la Selección de Serbia.

Sabe lo que es jugar contra Djokovic en el US Open

Tengo una experiencia muy reciente. Jugué contra él hace una semana. Pude saborear el nivel que tiene y ver las cosas a mejorar por mi parte. Es un momento muy especial. Una semana después de jugar con Novak estoy aquí convocado con el equipo en Valencia, que es un sueño para mí. Me quedo con eso en el corazón y a partir de ahí disfrutarlo y aportar al equipo lo que se me requiera.

Su trayectoria hasta aquí no ha sido fácil por cuestiones económicas, ¿se para a pensar todo lo que ha conseguido y todo lo que ha sufrido hasta aquí?

Normalmente cuando estoy en casa y no estoy en competición se me hace mucho más fácil valorar lo que he conseguido, todo el esfuerzo por el que he pasado y sigo pasando. Hoy en día con la exigencia del tenis es muy complicado tener momentos en tu cabeza para para pararte, ser agradecido y valorar todo lo que has recorrido. Aún así sí me voy parando porque eso también me hace valorarlo todo mucho más y me hace ser más humilde. También me hace ser más fuerte.

¿En qué momento pensó que podía llegar a la élite del tenis?

En torneos como el US Open te diría que desde hace tres o cuatro añitos que empecé a jugar las clasificaciones de Gran Slam. Pero a partir de 16-17 sí que intenté buscar la manera de ser profesional, ser mejor jugador, profesionalizarme mucho con un buen equipo. A partir de ahí las cosas fueron como tenían que ir saliendo, con el tiempo debido, y llegar donde estoy ahora mismo.

Mensaje a la afición que vaya a La Fonteta

Que animen a España con todo su corazón. Vamos a darlo todo. Vamos a competir todos. Desde dentro y desde fuera de la pista. Hay que llevar al equipo en volandas, que nos va a hacer mucho bien a todos.