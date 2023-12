Berna: "Se ha perdido un poco de la ilusión por subir al primer equipo"

El valenciano Berna Ballester triunfa en el banquillo del Atzeneta equipo de la Segunda RFEF y que, tras eliminar al Zaragoza, intenta hacer lo propio con el Getafe de Bordalás. El técnico es un viejo rockero del fútbol valenciano desde sus comienzos en el Olímpic de Xátiva. Luego fichó por la cantera del Real Madrid para luego llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna para jugar más de 200 partidos en la cantera del Valencia CF y ser el capitán de un gran Valencia Mestalla con nombres muy reconocibles en su plantilla. Llegó en 2002 y estuvo hasta 2007. Debutó con el primer equipo en un amistoso ante el VIllajoyosa.

Hoy, con motivo del choque copero ante Bordalás, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia y hemos aprovechado por la irrupción de los jovenes de Paterna en el primer equipo en la última temporada y de cómo han cambiado los tiempos para los chavales que soñaban con llegar algún día a debutar con el primer equipo.

Fue el capitán de un gran Valencia Mestalla y asiduo con el primer equipo





"A mí me tocó el último Valencia CF que mezcló un gran gen competitivo. Mezclaba jugadores de la casa, valencianistas de siempre, con grandes fichajes. Ayala, Marchena, Carboni, Albelda, Baraja, Angulo, Vicente, Villa….y subían canteranos como Silva, Albiol, Pablo Hernández, Gavilán….Imaginate lo difícil que era llegar a entrenar con el primer equipo. Me considero un auténtico privilegiado por haber compartido esa época del Valencia CF. Cuando no tenía ficha profesional y no podía jugar con el primer equipo porque era mayor de 24 años, recuerdo que Quique Sánchez Flores se cabreó mucho porque me iba a convocar a un partido contra el Deportivo de la Coruña. Luego cuando ya me hicieron la ficha a partir de enero, justo me lesioné y ahí se acabaron mis oportunidades. Pero sigo viendo como muy positiva aquella etapa en la que prácticamente estuve dos años con el primer equipo de forma bastante habitual".

El técnico setabense se lamenta que hoy en día haya tanto ruido alrededor de los chavales en un entorno que muchas veces no les es propicio y se lamenta que algunos jovenes no den valor y sepan apreciar la dificultad de las cosas, también en el fútbol.

"Recuerdo lo difícil que era subir a entrenar con el primer equipo. Guardábamos en el filial ese puntito de ilusión de cada entrenamiento de poder ser convocado para entrenar, simplemente para entrenar con el primer equipo. Eso se ha ido perdiendo a peor. Demasiados agentes alrededor de los jugadores, la manera de enfocar las canteras, hoy se ha perdido aquello que teníamos, esa ilusión. Subían dos o tres canteranos por semana porque lo necesitaba el mister, pero hoy por lo que me cuentan, ha cambiado mucho la película. Me han llegado a contar gente que trabaja en canteras importantes, que hay chavales que se han negado a subir a entrenar con el primer equipo porque sólo era para completar entrenamientos. Se ha perdido gran parte de lo que era entonces en mi época ser un canterano".

Hoy Berna quiere seguir haciendo historia con su Atzeneta y cargarse a un equipo bronco y copero como el Getafe de Bordalás. La cita en El Clariano.