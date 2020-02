"Benzema marca la diferencia en el Real Madrid"

¿Asusta el Real Madrid?

Hay que tenerle el respeto que debe por ser quien es, pero miedo en ningún momento. No sé si reservarán a algún jugador para la Champions o para el Barça, no sé qué harán, pero nosotros si hacemos bien las cosas podemos meterles en dificultades y ganarles. Me gustan todos los jugadores, son buenísimos pero Benzema creo que marca la diferencia, es dinámico, no para y, sobre todo, muy inteligente.



Los riesgos del Levante UD en defensa

El equipo es un equipo alegre y todos nos beneficiamos de ello. Somos un equipo muy ofensivo. El año pasado fuimos uno de los que más goles metió y este año tenemos la misma filosofía. Cuando eres un equipo tan ofensivo, lo normal es que encajes goles porque si no fuera así estaríamos peleando por LaLiga.



La temporada de Aitor Fernández

Para mí tenemos al mejor portero de LaLiga. Ahí están los números y sus partidos. A lo mejor jugar en otros clubes tiene más repercusión que jugar en el Levante UD pero el fútbol es el fútbol y sus actuaciones ahí están. Su forma de entrenar es la misma que la de jugar por eso está sacando esos resultados.



Rendimiento personal este curso

A nivel personal he jugado más minutos que el año pasado y estoy muy contento. Hemos conseguido frenar esas lesiones tan seguidas.