El Barça impone su físico de salida y frena a un testarudo Valencia Basket (102-99)

Se va al parón por las ventanas FIBA el Valencia Basket con una derrota de las que hacen crecer. Perdió en el Palau Blaugrana, 102-99, con pelota de Jones para forzar al prórroga después de haber estado menos dieciséis en el marcador. Fallar, pero rendirse. El mantra de Pedro Martínez.

El primer minuto fue pérdida valenciana, canasta en la continuación de Willy Hernangómez y matazo de Reuvers. Baloncesto sin tregua. Con Montero y Núñez, dos talentos, cara a cara en la dirección de sus equipos. El Barça recogió el guante que le lanzó Pedro Martínez. Dos triples punteados, 13-8, con Justin Anderson y Kevin Punter ejecutando tuvieron respuesta en el tercer mate taronja, este con rectificado por línea de fondo de Semi Ojeleye. Pero los catalanes anotaban fluidamente, no sufrían con la defensa visitante y preferían recibir en la pintura que conceder triples.

El primer triple lanzado fue de Brancou Badio en el minuto seis. No entró. Y en la transición, castigaron los blaugrana. Con ocho de diez en tiros de dos para los de Peñarroya, complicado. Un triple de Vesely puso un 25-16 peligroso en el minuto 8. Aumentada por Metu a once arriba. Trece con un corte de Vesely acabando con un mate a un envío de Satoransky sacando ventaja en el poste bajo con Montero. Un triple de Jones, el único del equipo, nada más salir puso el 29-19 al final del primer cuarto.

El Barça imponía su defensa, obstruyendo el juego fluido valenciano, que apuraba el reloj para tomar un tiro. El físico local mandaba en los dos aros. 35-19 de salida. Aquí llegó un triple de Semi, saliendo de bloqueo liberado, recibiendo y tirando. Pareció ser una señal, porque Badio conectó otro después de asegurar el rebote defensivo. Enseguida Peñarroya pidió minuto. No se fiaba, a pesar del colchón de diez puntos, 35-25.

Otra buena defensa y una transición con canasta del grande corriendo. Reuvers, dos más uno, 35-28, minuto 13. Aparecía el ADN. Puerto, que el lunes se incorpora a la selección española de Scariolo, redujo a cinco con un palmeo. Pero varias pérdidas volvieron a darle alas al Barça, que seguía cómodo, seguro, tranquilo. Al descanso, 50-38.

La vuelta de vestuarios exigía una mejora defensiva y mayor convicción. Un intercambio de triples de Sestina y Parker, lo remató López-Arostegui con un tercero. Convicción. 55-50, minuto 24. Pero el Barça tiene talento, muchísimo. Punter comandó un parcial de 10-1 con varias canastas de súper clase y pronto volvió a ver la matrícula muy de lejos, 65-51.

Pedro Martínez optó por juntar puntos (Jones, Montero, Sestina y Reuvers) y un guerrero (Puerto). Y redujo otra vez el margen a siete. 65-58 para generar el enfado de Peñarroya después del triple en transición de un Reuvers muy combativo y conectado. La primera canasta de Montero llegó en el minuto 28. Un síntoma de lo que costaba encontrar el aro del Barça. 69-63. 69-65 después de dos tiros libres de Semi. Convicción. El primer objetivo, cumplido. Trabar al conjunto catalán y no rendirse. 71-67 con diez minutos por delante.

El último acto empezó con un mate de Abrines, dos triples errados por Badio y un dos más uno de Hernangómez. Sufre Reuvers en el cuerpo a cuerpo, aunque lo compensa con sus ayudas y corriendo la pista, como en el mate del 75-69. Pero atrás le costaba soportar los duelos defensivos. Punter y Parker necesitan más oposición para no sacar el violín y hacer rugir al Palau. Los triples de Puerto y de Jones impedían que el Barça rompiera el choque. 87-81 a cinco minutos con un canastón de Jones. Pero atrás, los duelos...

Justin Anderson se unió al recital anotador con varios triples a los que respondió Badio. Cuando estaba el 92-85 y rebote valenciano, una falta de Reuvers enganchado con Vesely le dio dos libres al checo. Sólo anotó uno. 93-86 a poco menos de tres minutos. El rebote ofensivo había dado aire y uno de Semi, con canasta y falta puso un 96-93 a un minuto. Parker anotó un triple. 99-93 y respondió Montero desde muy lejos y punteado. 99-96. Tremendo Montero. Qué bueno es. Treinta segundos. Un tiro libre de Satoransky y, a siete segundos, Puerto, a tablero con un triplazo puso un 100-99. No rendirse. Peñarroya puso la pelota en Punter para asegurar los libres. Los dos y 24 en total para el ex de Partizan. 5 segundos y minuto de Pedro con 102-99. Pizarra. No rendirse.