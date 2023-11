Baraja: "Vamos a jugar un partido de fútbol, no a la guerra"

El técnico del Valencia CF ha comparecido ante los medios en Paterna en la previa del choque ante el Real Madrid en el Bernabeu. El equipo llega en dinámica positiva tras los resultados de los últimos cuatro partidos. Con la gran noticia del regreso de Jesús Vázquez tras dos meses fuera por su enfermedad en el aparato neuromotor. Vuelve también Cenk Ozcayar. Se quedan fuera de la lista por lesión Diakhaby, Almeida, Amallah y Alberto Marí. La rueda de prensa ha estado capitalizada por el asunto Vinicius y toda la polémica que arrastra el asunto del choque en Mestalla en el que tres aficionados identificados y expulsados, profirieron insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid. Desde entonces, mucho se ha hablado y el foco, por mucho que quieran desviar los técnicos la atención, estará puesto el futbolista brasileño.

El foco sobre el asunto Vinicius

No tengo esa preocupación de las situaciones que se generen en torno al partido. Vamos a Madrid a jugar un partido de futbol, nada más. Vamos allí a tratar de competir bien, ni leo ni escucho, ni estoy pendientes de otras situaciones que no tengan que ver con el fútbol y lo que ocurra en el terreno de juego.

¿El caso Vinicius puede condicionar el choque?

Es un gran jugador de clase mundial. Nuestro planteamiento es centrarnos en fútbol. Vamos a un partido, no vamos a una guerra. Y no vamos a llevar ni escudo, ni casco. Trataremos de hacer las cosas bien. Como club y como afición ya vivimos el año pasado y nos tiene que servir para aprender. Se nos tildó de cosas que no somos, pasamos página, cumplimos tres partidos sin nuestra grada de animación, fuimos los únicos que hemos sido castigados por ello.

Actitudes Vinicius

Es un jugador magnifico con unas grandes cualidades, pero también están Belingham, Kroos, Modric. No le voy a dar más importancia de la que tiene. Mi forma de actuar es que vamos a ir a competir a un gran campo con un gran nivel y no me centro en causas extradeportivas.

Preparados para las provocaciones

Parece que hay fuego alrededor del partido, pero no estamos en eso. Puedes cometer un error, pero nada más allá. Tampoco espero que su afición sea especialmente gritona y que nuestros aficionados puedan disfrutar con normalidad ya que es gente que siempre ha tenido un gran comportamiento allá donde ha ido. Invito a la gente a disfrutar y ojalá los nuestros puedan disfrutar de una victoria en el Bernabeu.

El mejor momento para ganar en Madrid

Nunca se sabe. A veces crees que es un partido imposible de ganar, y ganas y al revés. Nos lo planteamos como un gran reto para todos, un desafío. Pensamos en hacer un partido grande y que nos lleve a competir y a ganar. Queremos ser ambiciosos valientes agresivos. Este partido es de mucho a ganar.

Once

Está definido, no porque vayas al Bernabeu tienes que cambiar tu modelo de juego. La idea es la que nos viene caracterizando, ser intensos, valientes, presionantes…

Ninguno de la plantilla ha ganado en el Bernabeu

No soy mucho de contar batallitas. Cuando en tu carrera deportiva no lo has hecho, estás más cerca de hacerlo. Son muy bueno y tenemos que hacer un partido completo, estar muy mentalizados, tener acierto cuando lleguemos arriba. Ganar allí es complejo y difícil, pero ¿Porqué no vamos a poder hacerlo?

Su consagración como entrenador

No es algo que me preocupe. En mi proceso he tenido mis experiencias, unas más positivas. Otras menos. El año pasado me ayudó mucho para crecer por la situación compleja que se vivió. Trato de seguir mejorando día a día. Debo tratar de actualizarme y mejorar día a día. Soy una persona joven y lo más imp es tener el respaldo de mis jugadores y que crean lo que hacemos. Estoy en proceso de mejora y de crecimiento y afortunadamente lo estoy haciendo en mi casa.

El famoso penalti de Tristante Oliva

Había rivalidad y les peleábamos la liga de tú a tú. El Valencia CF siempre ha dado la cara desde ser un equipo solidario y esta es la mentalidad con la que vamos mañana. Hacer nuestro partido y que el Real Madrid no tenga su mejor día y nosotros sí.

Responder a las mentiras tras el caso Vinicius

Hay que ser consecuente con lo que dices. Nos hemos defendido reiteradamente de cosas que no somos. Hemos de poner el foco en la polémica y no en el fútbol. No nos gustaron cosas y también tenemos derecho a decirlo. La verdad no tiene más que un camino y un grupo sí lo hizo y se les sancionó pero no podemos admitir que se nos tilde a todos de racistas. Cada uno que sea consecuente con las palabras que dice. Yo cuando meto la pata pido perdón y cada uno debe hacerlo cuando le toca.

Cenk y Jesus Vázquez

Regresan a la lista, los demás aún no pueden estar.

Pepelu ejemplo para los jovenes

Aún es joven, pero sí es un ejemplo. Su manera de vivir esta profesión cuidándose al máximo es como a mí me gusta. Su estabilidad es porque su día a día es un apasionado del fútbol, lo conozco muchos años y ese rendimiento es un premio a su profesionalidad

Almeida y sus problemas en la espalda

Tiene una fractura en una vértebra y condiciona la vertebra que está por encima. No es capaz de trabajar sin dolor. Hemos iniciado un proceso en el que vamos a depender sus sensaciones, que vaya soportando el aumento de cargas en los entrenamientos. No sabemos plazo de vuelta.

Primera vez de muchos en el Bernabeu

Nunca se puede saber. Espero que sea beneficioso siempre es motivante jugar allí y si es la primera vez, mucho más. Hay que encontrar el punto adecuado. Ni muy relajados, ni muys excitados. Escenarios diferentes, y todo pasa porque traten de ser ellos mismos como hasta ahora en Bilbao, o en Sevilla o Logroño. No debe afectar si es el debut o no.

Parón y sensaciones

Me preocuparía si veo que no se hace lo que trabajamos porque tienes un camino claro, las cosas claras, con la intensidad adecuada… Si haces todo eso y no consigues ganar te quedas tranquilo con tu conciencia. Hacer un buen partido y ponérselo difícil al Madrid.

Hugo Duro

Está disponible y creo que puede participar mañana, ya veremos si de inicio o luego. No estamos para polemizar sobre lo que dicen otros de él.

¿Doble lateral de inicio?

Hay varias posibilidades, ver varias situaciones y elegir la mejor dentro de lo que uno siente y lo que uno cree. Trataremos de hacerlo lo mejor posible.

Si se gana....

No es momento de valorar objetivos. Focalizar en cada partido y en cada momento. Este momento es positivo e ir mas allá no nos conduce a nada. Cuanto más rápido lleguemos a nuestro objetivo, luego ya veremos. Las valoraciones y las cábalas ya las haréis vosotros.