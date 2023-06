Baraja: "Es el último kilómetro de un maratón muy difícil y hay que rematar"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, pidió a su equipo que no se relaje en el encuentro del Betis de este domingo y logre un resultado -un empate o una victoria- que le permita certificar la salvación tras un largo camino, sin depender de otros resultados de esta última jornada con los que no quiere que se desconcentren.



“No me planteo nada más que no sea el partido del Betis. Es el último partido, no nos podemos volver locos. Estamos en el último kilómetro de este maratón tan difícil y tenemos que rematar con contundencia, con determinación. Tenemos que afrontarlo como un partido muy importante pero también sabiendo que tenemos opciones”, explicó en una rueda de prensa.

“Vamos a pensar en nuestro partido, en lo que podemos hacer bien. Hay muchas hipótesis y muchas variantes pero tenemos que centrarnos en lo que está en nuestra mano. Hacer hipótesis te quita energía y te saca de lo importante. Nosotros, a pensar en el Betis”, añadió.



El técnico admitió que les habría gustado “haberlo solucionado antes” pero recordó que “la competición ha dejado ya a un equipazo, como el Espanyol” por debajo de ellos y en descenso junto al Elche. “La dificultad es máxima y tenemos la oportunidad de rematar la temporada consiguiendo un resultado positivo”, insistió.



Baraja apuntó que el grado de motivación suyo y de la plantilla “es alto” porque llevan mucho tiempo “sufriendo” y han pasado “por momentos muy duros”. “Es el último kilómetro para llegar a la meta, hemos trabajado para conseguirlo y tenemos las opciones intactas”, señaló.



El técnico recordó que cogieron al equipo “en una dinámica muy negativa” y apuntó que aunque podría haber ‘vendido’ que ganarían tres partidos seguidos y saldrían de ahí, fue sincero y advirtió que sería difícil por la situación del equipo.

“Lo más difícil ha sido gestionar las emociones, las expectativas y la misma realidad de la competición, que te va poniendo en tu sitio. Si estamos sin haber conseguido el objetivo no es casualidad. Hay que asumirlo. Hemos estado tres por bajo del descenso y con malas rachas pero hemos sido muy insistentes en cuanto al trabajo y al tipo de equipo que queríamos ser”, explicó.



Baraja dijo que no podrá contar con algunos jugadores por problemas físicos aunque no especificó y dijo que José Luis Gayà está bien pese a no haber sido convocado con la selección.



“Está bien, es un gran profesional, el seleccionador no ha contado con él ahora y él tiene que estar centrado en lo importante. La prioridad de José es que el Valencia esté en Primera”, concluyó. EFE.