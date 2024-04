Baraja: "No tenemos que tener presión para nada, el objetivo no era este"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este sábado que a principio de curso no tenían como objetivo estar peleando por Europa y que por eso mismo tienen que jugar liberados y sin presión, aunque resaltó que cuando un equipo va a Pamplona ya sabe que tiene que "llevar las orejas tiesas" para puntuar. "Hay que jugar con esa tranquilidad y esa confianza que nos da el trabajo demostrado durante todo el año y hay que sentirse liberados, pero a la vez con la intención de competir al máximo y sabiendo la dificultad, porque cuando vas a Pamplona ya sabes que tienes que llevar las orejas tiesas", explicó el técnico vallisoletano en rueda de prensa.



Baraja insistió en que sus jugadores tienen que ser conscientes de que el Valencia CF está en una buena situación clasificatoria, pero destacó que no tienen que tener presión y que deben "jugar liberados", porque a principio de temporada el objetivo no era estar en la actual posición "y si la competición da la posibilidad de estar en los puestos de privilegio", tienen que "intentarlo" y en caso de conseguirlo, "disfrutarlo". El exfutbolista aseguró que ya no miran "hacia abajo", porque el objetivo "está conseguido", pero ahora quedan ocho partidos en los que a través de la autoexigencia que supone llevar la camiseta del Valencia deben intentar lograr "una suma de puntos que lleve al puesto" que les corresponda.



"Pero tenemos que hacerlo liberados, estar tranquilos, con confianza. Va a ser difícil y se necesita un puntaje muy alto", expuso Baraja que, en cualquier caso, dijo que el resultado ante el Osasuna no le parece que sea "definitivo", a pesar de la victoria de este viernes del Real Betis que les hace ser octavos en la tabla.



Para Baraja, ahora mismo hay dos claves de cara a este tramo final de temporada: "concentrarse en el partido a partido" y seguir jugando "liberados", siendo sabedores de que están "en una buena situación" pero que no tienen "presión". Asimismo, se congratuló de la cena celebrada por los propios jugadores el pasado jueves y destacó el "ambientazo" que se vive en el vestuario, algo que elogió, porque "no es fácil que un grupo trabaje, respete al compañero de al lado y tenga un objetivo que sea siempre común".



Asimismo, el técnico del club de Mestalla resaltó el "fantástico" trabajo de Jagoba Arrasate al frente del Osasuna. "Cuando lo cogió en Segunda, yo estaba en el Sporting y es un equipo que estaba por hacer. Fue una temporada fantástica en Segunda, luego lo consolidó en Primera, llegó a la final de Copa, a Europa... la gestión es de notable-sobresaliente y ese tiempo y esa confianza que depositó el club en él te refuerza a la hora de tener calma en objetivos y te da tranquilidad para poder trabajar". indicó. "Es algo que se ha ido ganando con resultados. Ojalá tenga yo la confianza a largo plazo de poder hacer una evolución tan bonita como para jugar Europa", incidió Baraja, que se alegró de que Cristhian Mosquera fuera nominado a los Golden Boy, tras una temporada "que ha dicho que Mosquera es ya una realidad".



Por último, dijo que el central hispano-colombiano ha sido parte de la mejora defensiva del equipo, que ha mejorado "por el compromiso de los jugadores", porque "han creído con mucho esfuerzo, mucho compromiso y concentración", por lo que pidió seguir mejorando esos números para seguir en cerca de la séptima plaza y "agarrarse a ella".