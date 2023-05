Baraja: "La sanción es desproporcionada e injusta"

"Condeno lo que sucedió en Mestalla. Ya lo dije después del partido. Estoy y estamos en contra del racismo. Nosotros hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestrio equipo y los hemos querido y respetado por encima de todo. No voy a permitir que a la aficion del VCF ni a Mestalla se le tache con calificativos que no representanmos. Al igual que un jugador se rebela y yo lo apoyo, nosotros como club y como afición nos rebelamos contra los que en estos últimos dias nos han acusado de ser lo que no somos. El VCF mostró gran rapidez para poner en manos de la ley lo ocurrido. La sanción me parece despropopciopnada e injusta" ha leído Rubén Baraja al inicio de su comparecencia de prensa previa al choque de mañana en Palma de Mallorca.

¿Le puede afectar al equipo?

Sólo pensamos en lo futbolístico. El partido es muy importante y ante un gran rival que ya tiene la permanencia conquistada. Va a ser muy difícil. Podemos hacer las cosas bien y vamos a intentar ganar.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



??? @RubenBaraja



?? “La sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta”. pic.twitter.com/hnurjY2A5G — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 24, 2023

Mentalidad

Llevamos mucho tiempo sufriendo y éste es un buen momento para conseguir la tercera victoria consecutiva. Somos ambiciosos.

Su futuro

Sólo pienso en el partido de mañana.

Canteranos

Su rendimiento está siendo muy bueno. Es interesante que participen coincidiendo con el buen momento del equipo. A ver si esto finaliza cómo deseamos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Kangin Lee

Lo conocemos de la escuela. Ha crecido mucho y tiene mucho talento. Tendremos que estar muy pendientes de él.

Guillamón

Está bien, no está participando pero trabaja con actitud y predisposición. Cuando juegue, dará un buen nivel

Cavani

Se siente bien, hizo su trabajo el domingo. Vamos eligiendo sus momentos y él tiene que estar preparado.