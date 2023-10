Baraja: "No podemos estar en un drama continuo"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, dijo que el club y el entorno deben saber vivir en momentos en los que se encadene algún mal resultado o haya muchas lesiones como ha pasado ahora y recordó que el equipo, con los diez puntos que acumula y en la novena posición, ahora mismo cumple con creces el objetivo establecido de la permanencia.



“Estamos en el objetivo. Si tuviéramos cuatro puntos, ¿qué hacemos?, ¿nos suicidamos? No podemos estar en el drama continuo. Es cierto que tenemos un problema de lesiones pero espero una buena respuesta del equipo y una victoria nos daría un respiro”, señaló en una rueda de prensa en referencia a la visita de este sábado al Mallorca.

El entrenador no quiso valorar la posibilidad de encontrar alguna solución para la falta de efectivos actual ni tampoco revisar lo que sucedió en el mercado estival. “Cuando se acabó el mercado ya dije que no iba a hablar de eso. Me centro en sacar al máximo rendimiento a los que tenemos. Ese es mi trabajo. No voy a echar continuamente la vista atrás, no voy a perder energía en eso. Tengo un montón de cosas en la cabeza que no pasan por lamentarme sino en apoyar a los que tengo”, afirmó.



Baraja, que confirmó que podrá contar con Thierry Rendall y Dimitri Foulquier, tras sus lesiones, aseguró que hacen todo lo posible para evitarlas pero deslizó que “hay parte” que no es responsabilidad del club porque "hay algunos que también juegan con las selecciones” pero dijo que “es algo con lo que hay que convivir”.



El técnico explicó que esta semana han tratado de corregir algunos aspectos que no estuvieron bien en la derrota de la pasada jornada en el campo del Betis, entre otras cosas la defensa de acciones a balón parado aunque dijo están en una situación parecida a la de otros equipos.

“Estamos en los mismos números que otros equipos, veníamos haciéndolo bien pero hubo dos acciones puntuales ante el Betis que no estuvimos bien pero pensamos que no es un problema. El Mallorca te puede hacer daño porque tiene buenos rematadores y lanzadores pero ellos también reciben a balón parado”, recalcó.



“Hemos tratado de corregir cosas de Sevilla y espero un buen Valencia y una buena respuesta porque en Sevilla dejamos de hacer cosas que sí hicimos en los anteriores y aunque podemos achacarlo al cansancio o al rival nosotros necesitamos jugar al máximo y al máximo de concentración en casa partido”, añadió.



El entrenador apuntó que “por cómo es su entrenador” el Mallorca es “muy combativo, muy continuo en el esfuerzo” y apuntó que “necesita poco para hacer gol”.



“Tiene peligro en los centros laterales y tienen un jugador (Vedat Muriqi) que está convirtiendo el trabajo del equipo en puntos. Tenemos que estar a la misma intensidad, ser constante y estar acertados. Debemos hacer que Muriqi no tenga su mejor partido, que Darder no pueda meter buenos pases… tienen muchas cosas, pueden cambiar. Hay que pensar en nosotros y centrarnos en lo que podemos hacer bien”, afirmó.



Respecto al técnico del conjunto balear, Javier Aguirre, apuntó que tiene “una trayectoria impecable” y también “un gran talante”. “Me gusta lo que transmite en cuanto a valores. Mi admiración porque lleva tantísimos años de entrenador, algo que creo que es muy elogiable”, resaltó.

Preguntado por si ha recibido alguna indicación del club para que Gabriel Paulista supere o no el número de partidos que le haría renovar automáticamente, Baraja lo negó.



“Es evidente, ni se les ocurriría decírmelo. Si Paulista tiene que jugar 20 o 47 partidos, lo pondré cuando lo tenga que poner. El club no va a entrar para nada y no lo entendería porque yo no me entrometo en otras cosas del club. Yo no me fijo ni en la edad ni en los contratos, trato de ser justo”, señaló Baraja, que explicó que no tiene noticias de que vaya a reunirse con Peter Lim, máximo accionista del club, y que dijo que le basta con reportar con su representante en la entidad, la presidenta Layhoon Chan.



El técnico mostró también su ilusión porque el Nou Mestalla se pueda acabar porque daría “otra dimensión” al club y permitiría optar a acoger partidos del Mundial 2030 y dijo que la llamada de la sub 21 a Fran Pérez, Javi Guerra y Diego López es un “premio” al esfuerzo pero les recordó que lo importante es “tener continuidad”.