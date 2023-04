Baraja: "No necesito apoyos, necesito ganar"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró que no necesita que le apoyen en el complicado momento por el que atraviesa el equipo y que lo que necesita es ganar pero señaló que pase lo que pase este domingo en el campo del Elche la pelea por esquivar el descenso les obligará a sufrir hasta el último momento.



“Estoy fuerte, lo único que necesito es ganar. Lo único que me mueve es transmitirle a mi equipo que somos capaces de ganar. No mucho más. No necesito apoyos, me siento con toda la fortaleza del mundo. Sé que la situación es muy complicada y hemos de tener claro que hasta el final vamos a sufrir”, apuntó en la rueda de prensa previa.



“Esto es una carrera de fortaleza mental. No hemos de volvernos locos, hemos de resistir. La diferencia está en cada acción en cada centímetro del partido. Me siento fuerte, sé donde estoy y lo que tengo que hacer para cambiar esta situación. Lo que quiero es sumar puntos y para eso trabajo” añadió.

??? Baraja: “Estoy convencido de que vamos a sacar esta situación adelante”#ADNVCF ?? #CORVCF — Valencia CF (@valenciacf) April 22, 2023



El entrenador se mostró convencido de que pueden lograr el objetivo y de poder transmitir esa idea a los jugadores. “Ahora hay que llevarlo al campo y poder sumar. El fútbol no tiene secretos, es ganar partidos”, resumió el técnico, que dijo que los jugadores “lo están pasando mal y necesitan el aliento que da el ganar”.



Baraja agradeció el hecho de que cerca de dos mil seguidores vayan a estar con el equipo en Elche y dijo que confirma que la afición es la única que está a la altura del club.



“No tengo ninguna duda de que van a estar con nosotros, de que nos van a ayudar. Si hay algo que siempre he dicho es que los únicos que están a la altura de este club son los aficionados. Cuando ganábamos títulos estaban y ahora que no va bien la cosa también están. Ellos están siempre. Somos nosotros los que debemos demostrar que estamos a la altura. Tenemos que ser capaces de hacerlo dentro del terreno de juego”, afirmó.



Baraja, que señaló que podrá contar con Nico González pero no con Samu Castillejo, no quiso dar pistas de un posible cambio de sistema o del regreso de jugadores como Gabriel Paulista al once. También dijo que no ha notado especiales nervios en la plantilla y que se han centrado en reforzar los mecanismos para ganar.

“Decir ‘quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar’ está bien pero cómo. Necesitamos ser fuertes y aprovecharlo. Estamos en tratar de que los pequeños detalles caigan de nuestro lado”, señaló.



El técnico advirtió de que pese a estar virtualmente descendido el Elche se lo pondrá “dificilísimo”. “Está compitiendo bien, ha hecho buenos partidos. Ha cambiado de entrenador y sigue compitiendo. Están en su casa, con su público y espero un partido de gran dificultad”, avisó.



Baraja habló de su paso por el banquillo del Elche y mostró su agradecimiento y su buen recuerdo. “Estuve en una época muy difícil. El equipo bajo de Primera a Segunda por un tema administrativo y podría haberse ido a Segunda B”, recordó.



Baraja subrayó la fidelidad que mostró la afición y la implicación de la gente importante de la ciudad para “darle la vuelta a la situación”. “Construimos un equipo con muchas dificultades pero que compitió muy bien en Segunda”, concluyó.