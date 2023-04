Baraja: "Es un momento crucial, pero no es una final"

El entrenador del Valencia C.F. ha comparecido ante la prensa en la previa del choque ante el Real Valladolid en Mestalla. Los pucelanos son rivales directos en la lucha por la permanencia y, además, será un partido especial para el técnico vallisoletano criado en la cantera del club blanquivioleta. Baraja cree que es una semana crucial pero no considera que sea definitiva y sigue viendo una carrera de fondo que no se resolverá hasta las últimas jornadas del campeonato con tanto equipo metido en la pelea por la salvación. Eso sí, la victoria en Elche ha dado esperanza al vestuario y ganar mañana sería el ansiado punto de inflexión para intentar asomar la cabeza por la zona de salvación.

El partido más importante

Es evidente que es un partido importante como venimos diciendo de todos. Además, tenemos la suerte de jugarlo en casa, contra un buen rival. El Valladolid está ahora en buena dinámica y nos va a poner las cosas difíciles. Pero, como siempre digo, el partido más importante es el que está por venir. Igual que el anterior, el de Elche, era el más importante, ahora es el de Valladolid. Pero, pase lo que pase, hay otro partido el domingo. Tenemos que afrontarlo con determinación, porque para nosotros es muy importante ganarlo. Sería también darle continuidad a lo que hicimos en Elche y sumar dos victorias seguidas, que eso siempre ayuda cuando estás en esta situación.

Cavani

Es un jugador que maneja muy bien las situaciones, tiene mucha experiencia. Es un jugador de talla mundial. Es muy importante para nosotros. Lo que estamos intentado hacer es que con la continuidad de los minutos vaya encontrando su mejor versión. El otro día trabajó muy bien, hubo varias situaciones en las que nos desahogó, estuvo cerca ce hacer gol. Y el gol llega a través del esfuerzo, del trabajo y del trabajo colectivo. Él es el que tiene que tratar en esa misma línea. A veces, trabajas mucho y no te llega, y otras hacer gol en la primera acción. Nosotros tratamos de cuidarle con los minutos y dándole esa chance para que el encuentre lo mejor de cara al tramo final de la temporada.

Samu Castillejo

Castillejo viene trabajando en la recuperación y hasta hoy no vamos a saber si está disponible. Puede ser una opción. Nos falta el entrenamiento de hoy.

Cambio de sistema

Respecto al sistema, es una opción mantenerlo, pero podemos ir a una estructura diferente. Para mí, lo importante no es el sistema que utilices, sino como los jugadores interpretan ese sistema. Tenemos diferentes alternativas. Hemos ido variando en función de lo que te pide el partido. Mañana valoraremos que es lo mejor para el partido.

Puestos de descenso

Esto es una carrera de fondo. Hay momentos que son de gran dificultad y ganar el partido del otro día nos da otra oportunidad de, si conseguimos ganar mañana, poder salir de ahí abajo. Pero, esto hay que traducirlo en el terreno de juego. Ellos saben en el momento de la temporada en el que estamos, la importancia del partido de mañana y vamos a tratar de afrontarlo con todas las garantías posibles, pensando que para nosotros es un día importante y vamos a necesitar nuestra mejor versión.

Continuidad en los resultados

Para nosotros es un reto importante y para la plantilla también. Primero, por la oportunidad que tenemos, y luego, porque el equipo no ha sido capaz durante la temporada de tener esa continuidad en los resultados. Ganar dos partidos seguidos te va a dar la posibilidad de ver las cosas de otra manera, pero tampoco creo que sea algo definitivo. Esto es una carrera de largo recorrido y lo más importante es que en ese camino, cuando haya dificultades, no perdamos la fortaleza mental que nos puede dar la posibilidad de seguir luchando. Creo que el equipo ha demostrado que, a pesar de las dificultades y de resultados complicados, hemos seguido creyendo en la posibilidad de mejorar y de crecer como equipo. La idea es esa para trasladarlo al partido de mañana.

Hacer las cosas bien

Lógicamente, nuestro deseo es que este fuera nuestro momento. Que en este momento crucial de la temporada tuviéramos la fortuna de que nuestro trabajo se convierta en resultados. Es lo que nos gustaría para cambiar la situación. Pero, creo que es muy importante siempre no concentrarlo todo en el resultado. El resultado solamente se consigue si haces muchas cosas bien, cuidas los detalles, estás concentrado y consigues que el equipo juegue a lo que tenemos que jugar, donde somos realmente fuertes. Eso es lo que te va a llevar al resultado. Muchas veces hablamos de ganar, ganar, ganar, pero siempre hay que pensar en como hacerlo. Esto es algo en lo que nosotros nos focalizamos mucho. Si tú haces cosas bien, te llegará el resultado positivo y estarás más cerca de ganar.

Valladolid

Te voy a contestar a las dos con una única palabra: Valladolid. El partido de mañana es lo más importante para nosotros y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Nosotros, nuestra afición, nuestros jugadores, todos enfocarnos en el partido de mañana. Vamos a necesitar a nuestra gente, que sabe lo importante que son para el equipo. Se que el horario es complicado, pero estoy convencido de que la gente va a responder como necesita el equipo. Estamos en un momento muy importante. Ya vimos en Elche lo importantes que son y espero que mañana haya un gran ambiente en Mestalla. Este es mi único pensamiento.

Contundencia en las áreas

Me gustan los datos y ceñirme a determinadas cosas que te pueden ayudar, pero en el futbol todos sabemos que lo importante es que cuando estés en tu área no te hagan gol y cuando llegues al área rival hagas gol. Esta es la diferencia del futbol. En el transcurso del tiempo, quien tiene más o menos el balón, a veces es positivo y otras negativo. Lo que creo es lo que hicimos en Elche, y que debemos darle continuidad, es ser contundentes en las áreas. No tuvimos muchas situaciones de dificultad defensiva y fuimos capaces de materializar en la parcela ofensiva. Si conseguimos mantener esa contundencia, estaremos más cerca de ganar o tendremos más posibilidades de hacerlo.

Ilaix, Hugo Duro y Nico

Los dos vuelven de sanción. Han trabajado con normalidad. Están disponibles los dos. Nico, lo que sufrió el otro día en el partido parece que no ha tenido consecuencias y se encuentra bien. Estamos esperando el entrenamiento de hoy para valorar ciertas decisiones y saber quien puede estar y quien no en la convocatoria para el partido.

Hugo Guillamón

Tengo una plantilla con jugadores que tengo que ir definiendo quien entra y quien no, y ahora estoy optando por otras situaciones diferentes. Hugo está trabajando como el que más, está comprometido y esperando a que, cuando llegue su oportunidad, poder participar. No hace mucho ha jugador. Si algo hemos demostrado desde que estamos aquí, es que todo el mundo tiene que estar preparado para entrar. Hay gente que parece que no está, pero luego le llega su momento y tiene que estar bien. Los vamos a necesitar a todos. Hugo tiene que trabajar, como el resto, para cuando llegue su oportunidad.

Thierry y Kluivert

Cada uno sigue su evolución. Las sensaciones con Justin son buenas, se va sintiendo cada vez mejor. Titi también, va haciendo cosas ya y pensamos que está cerca de volver con el grupo de cara a finales de semana. Cuando vaya acumulando entrenamientos con el grupo, se va a sentir mucho mejor. Para nosotros, todos son necesarios. Me gustaría que todos estuvieran disponibles.

Rendimiento puro y duro

Por supuesto que hablamos con todos los jugadores. Le dais importancia a situaciones que son normales en el futbol. Un jugador tiene un pico de forma y juega más y otros está empujando fuerte y quiere entrar. El futbol son momentos y situaciones, y yo tengo que aprovechar los momentos de cada uno. Si Hugo un juega, lo hace un compañero. Y si juega Hugo, un compañero se queda en el banquillo. ¿Por qué no me preguntas por el compañero que se queda en el banquillo? Tengo que tomar decisiones y lo hago tratando de ser lo más justo posible. Aquí es cuestión de rendimiento puro y duro, y más en el momento en el que estamos. No podemos esperar. Necesitamos rendimiento ya. Son momentos de la temporada. Es bueno para el equipo que haya competencia y soluciones.

Confianza, responsabilidad y convencimiento

Lo más importante de la rueda de prensa de hoy es hablar del rival de mañana. Es un equipo que viene en buena dinámica, juega bien y es continuo. Ha conseguido buenos resultados. Esperamos un rival duro y difícil. Tenemos que afrontar el partido con confianza, con responsabilidad y teniendo claro lo que tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer y con la intensidad que nos va a pedir el partido. Esto es fundamental para poder competirlo y tener opciones de ganarlo.

Dos delanteros

Cavani y Hugo Duro ha habido momentos que han jugado juntos. La parte final en Almería jugaron juntos. Vamos eligiendo en función de las situaciones, de como nos estructuramos en el campo y la estructura que utilizamos. Pero, lo importante es que tenemos diferentes posibilidades y variantes. Lo que no podemos hacer es pensar en Marcos André que está lesionado. Tenemos que utilizar los delanteros que tenemos, más Alberto que también nos tiene que dar alternativas.